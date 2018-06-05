Мосгоризбирком объяснил увеличение затрат на информационную кампанию выборов мэра в 2,5 раза

15 июня 2018 г. На рекламу выборов мэра Москвы дополнительно выделят 30 миллионов рублей

Вдоль основных магистралей Москвы будут установлены биллборды с информацией о грядущих выборах мэра. По словам экспертов, активность властей связана с прошлогодней критикой информированности о муниципальных выборах.