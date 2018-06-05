Мосгоризбирком объяснил увеличение затрат на информационную кампанию выборов мэра в 2,5 раза

На информирование избирателей о выборах мэра Москвы из бюджета выделено 166,7 млн рублей - в 2,5 раза больше, чем на прошлых выборах, пишет "Коммерсант"
. Власти объясняют это необходимостью донести до горожан все нововведения, эксперты уверены, что дело в повышении явки.
За последний месяц Мосгоризбирком объявил три конкурса: на информирование избирателей об изменениях избирательного законодательства (49,9 млн рублей), на размещение информационных материалов к выборам (30,7 млн рублей
) и разработку концепции информационной кампании.
Контракт по последней закупке на 83,2 млн рублей получила "Группа ИМА", сотрудничающая с мэрией еще со времен Юрия Лужкова. Она должна разработать материалы для общественного транспорта и единую стилистику внешнего вида сотрудников избиркомов, напечатать приглашения на выборы тиражом 3,8 млн экземпляров и 26 тыс. "приглашений-трансформеров" для впервые голосующих, а также разработать не менее шести рекламных заставок и видеороликов.
"Главная причина увеличения затрат заключается в том, что до избирателей нужно довести новеллы избирательного законодательства: возможность голосования в других регионах
, продление времени голосования до 22:00
, внедрение системы "мобильного избирателя", - объяснил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он также отметил, что с 2013 года, когда проходили предыдущие выборы мэра, "в два раза подорожала бумага, выросли цены на бензин".
По данным "Ведомостей", предвыборная кампания действующего мэра Москвы Сергея Собянина копирует
президентскую кампанию Владимира Путина. Главное сходство между ними - борьба за явку: именно этим эксперты объясняют продление времени голосования до 22:00 и возможность голосовать за пределами Москвы. Сходство проявляется и в мелких деталях: как и Путин, Собянин идет на выборы самовыдвиженцем, как и Путина, его кинулись поддерживать в соцсетях
знаменитости.