Иностранные болельщики потратили в Москве почти 2 миллиарда рублей в первые пять дней ЧМ

20 июня 2018 г. Болельщики облюбовали Никольскую улицу в Москве, обеспечив кафе и сувенирным лавкам "дикую" выручку

С начала чемпионата существенно выросла выручка в предприятиях общепита и сувенирных магазинах: особым спросом пользуются кулоны с храмом Василия Блаженного. А вот магазины обуви, одежды и парфюмерии ощутили падение выручки.