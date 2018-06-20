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Иностранные болельщики потратили в Москве почти 2 миллиарда рублей в первые пять дней ЧМ
28 июня 2018 г. | Время публикации 14:25 | Последние изменения 14:55
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Нина Зотина
Иностранные болельщики потратили в Москве 1,7 миллиарда рублей в первые пять дней чемпионата мира по футболу. Самыми расточительными оказались туристы из США, Китая и Мексики. Об этом пишет РБК со ссылкой на анализ платежной системы Visa, которая является официальным партнером FIFA и глобальным спонсором мундиаля.

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Зрители матчей на стадионе "Лужники" потратили 139 миллионов рублей, причем россияне по объему транзакций не сильно отстали от иностранцев, потратив 68 миллионов рублей против 71 миллиона. Самым "дорогим" с этой точки зрения стал матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии. На втором месте - игра между Германией и Мексикой в "Лужниках".

Чаще всего болельщики покупали на стадионах еду и напитки, причем россияне потратили на это почти в два раза больше, чем иностранцы. А магазины спортивной атрибутики были примерно одинаково популярны как у хозяев чемпионата, так и у зарубежных гостей. Болельщики также увеличили выручку на Никольской улице, которая неожиданно привлекла футбольных фанатов больше, чем любые другие места, считающиеся в столице туристическими. А вот облик улицы от наплыва туристов пострадал.
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