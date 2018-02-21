В Москве возбудили новое уголовное дело о фиктивных дворниках в "Жилищнике"

27 февраля 2018 г. Главу СК попросили проверить заммэра Москвы Бирюкова на причастность к махинациям в "Жилищниках"

Проверки в "Жилищниках" по всей Москве и возбуждение уголовных дел начались после того, как депутаты Красносельского района отправили в СК материалы, указывающие на признаки хищения и мошенничества.