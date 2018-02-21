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В Москве возбудили новое уголовное дело о фиктивных дворниках в "Жилищнике"
28 июня 2018 г. | Время публикации 15:10 | Последние изменения 16:15
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
Главное следственное управление Москвы возбудило уголовное дело в отношении сотрудницы ГБУ "Жилищник Зюзино" по факту фиктивного трудоустройства дворников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД по Москве и территориальном отделе полиции.

По данным издания, в 2015 году подозреваемая устроила на работу четырех человек и оформила на них зарплатные карты, куда ежемесячно начислялись деньги. На самом деле эти люди не выполняли свои обязанности, а деньги сотрудница "Жилищника" тратила на свои нужды. Сумма хищений составляет 1,8 миллиона рублей.

Издание приводит только фамилию женщины - Яковлева. По словам источника РБК, она также является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка N 2197, поэтому в отношении Яковлевой применяется особый порядок производства по уголовным делам. Фигурантка находится под подпиской о невыезде. По данным Telegram-канала "Опер слил", уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

В феврале после рекордных снегопадов, вызвавших завалы на улицах Москвы, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы озаботились численным составом дворников в столице. После этого в полиции отчитались, что из-за многочисленных жалоб на нарушения коммунальщиков по всей Москве идут расследования по поводу фиктивного трудоустройства рабочих.

20 уголовных дел было возбуждено по факту фиктивного трудоустройства дворников, уборщиков и рабочих в ГБУ "Жилищник" района Люблино. Три уголовных дела - из-за аналогичных махинаций в "Жилищнике" Сокольников. Во всех случаях зарплату "мертвых душ" получали "неустановленные" руководители. Ущерб составил более 14 миллионов рублей.

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин просил Следственный комитет проверить на возможную причастность к махинациям заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова. Депутат отметил, что считает чиновника "крестным отцом" всей этой системы", и если "дело ограничится уголовными делами против мелких жуликов и мошенников, проблема не будет решена". Впрочем, до сих пор не сообщалось и о наказании виновных в растратах коммунальщиков.
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