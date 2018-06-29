

Участок Филевской линии метро закроют на выходные Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



30 июня и 1 июля для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".



Компенсационные автобусы "КМ1" свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" и будут следовать с промежуточными остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут "КМ2" обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00. Интервал движения не превысит двух минут.



На временно закрытых станциях, а также на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.



Участок Филевской линии метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт 30 июня и 1 июля в связи с реконструкцией наземного участка линии. Как сообщается на Едином транспортном портале Москвы , на время закрытия наземного участка между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы "КМ". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 2 июля.30 июня и 1 июля для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".Компенсационные автобусы "КМ1" свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" и будут следовать с промежуточными остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут "КМ2" обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00. Интервал движения не превысит двух минут.На временно закрытых станциях, а также на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.



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