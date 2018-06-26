Арестованный водитель, насмерть сбивший беременную, настаивает, что ДТП произошло из-за автомобиля с полицейскими

Головинский суд Москвы арестовал до 20 августа бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле BMW двух женщин. Одна из них, беременная Наталья Львова, погибла, вторая остается в тяжелом состоянии. Свою вину Исаханов не признал. Защита просила отпустить его под залог в размере одного миллиона рублей или поместить под домашний арест в подмосковном Железнодорожном, передает РАПСИ
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Защита подозреваемого утверждает, что ДТП произошло из-за серой Toyota, в которой находились бывшие и действующие сотрудники полиции. По версии Исаханова, он не справился с управлением, так как столкнулся с этой машиной, совершавшей левый поворот. Подозреваемый заявил, что такое может случиться с каждым. Он также принес извинения родственникам погибшей и пострадавшей женщине и заявил о намерении "помочь им материально", сообщает РИА "Новости"
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Адвокат потерпевших в свою очередь отметил, что Исаханов отказался от медицинского освидетельствования после ДТП, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим". Следователь указал, что, оставаясь на свободе, подозреваемый, "осознавая неотвратимость наказания и последствия преступления", может скрыться и продолжит заниматься преступной деятельностью, а также станет давить на свидетелей и потерпевших.
Следователь обратил внимание суда на то, что у Исаханова нет московской или подмосковной прописки. Зарегистрирован он на "значительном удалении от органа расследования" - в Кисловодске, а место его проживания периодически меняется. Представители прокуратуры и потерпевшего отметили, что за неделю, пока Исаханов был на свободе
, он не пытался возместить вред и не принес потерпевшим извинения.
В суде Исаханов старался развеять образ "хачика на BMW", который, по его словам, "раздули СМИ", передает BFM.ru
. "У этого "хачика" четыре высших образования, ни одно из которых не куплено. Я не эта сатана и гад, которого вы описываете", - заявил подозреваемый. Он добавил, что осенью планировал защищать кандидатскую диссертацию.
Исаханов рассказал, что на допросе принес извинения мужу погибшей, но тот их не принял. Он также отметил, что пытался помочь сбитым женщинам, но его телефон отлетел вглубь салона, и он просил людей вызвать скорую. "Я очень сожалею о произошедшем, но это несчастный случай. Я оказался заложником ситуации", - сказал Исаханов.
Он также рассказал свою версию ДТП: "Я ехал по своей полосе, мне навстречу начала выруливать машина. Было небольшое столкновение, по моему мнению, и я вылетел на тротуар. Далее машина подпрыгнула на бордюре, сбила дорожный знак и женщин". Исаханов подчеркнул, что сбил людей ненамеренно, а отказ пройти медосвидетельствование на наркотики объяснил тем, что у него "голова пошла кругом" после известия о том, что ребенок сбитой им беременной женщины погиб. Исаханов уточнил, что на месте аварии сдал тест на алкоголь.
Наличие почти 50 штрафов за полгода мужчина объяснил тем, что на его машине "ездили все кому не лень" - друзья и коллеги. Адвокат Исаханова в свою очередь сообщил, что видел видеозапись, на которой якобы есть столкновение BMW c Toyota. По его словам, за рулем этой машины находился отставной сотрудник полиции, а пассажирами были его жена - сотрудник ГИБДД и другой действующий полицейский. По мнению адвоката, полицейские следователи выгораживают водителя Toyota, поэтому защита будет ходатайствовать о передаче дела для расследования из полиции в Следственный комитет.