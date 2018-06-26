Арестованный водитель, насмерть сбивший беременную, настаивает, что ДТП произошло из-за автомобиля с полицейскими

27 июня 2018 г. Дело о гибели беременной женщины после наезда BMW переквалифицировали на более тяжкую статью

После переквалификации на более тяжкую статью водителю BMW грозит до пяти лет лишения свободы. Сам он утверждает, что катастрофу спровоцировал другой водитель, уехавший с места ДТП, однако данные камер доказывают обратное.