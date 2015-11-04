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Мошенники "клонировали" жительницу Москвы, чтобы сдать несуществующую квартиру
28 июня 2018 г. | Время публикации 10:47 | Последние изменения 11:20
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
Мошенники клонировали страницу жительницы Москвы в соцсетях и разослали от ее имени объявления о сдаче в аренду квартиры в Сочи, сообщает телеканал "360". Настоящая владелица аккаунта Екатерина Демянчук рассказала, что мошенники просили за бронирование однокомнатной квартиры 10 процентов предоплаты.

Для убедительности потенциальным арендаторам отправляли свидетельство о государственной регистрации права собственности (их перестали выдавать в России с середины июля 2016 года) - подделку или копию. После получения предоплаты мошенники исчезали или блокировали пользователей. В итоге один из обманутых арендаторов нашел настоящую страницу Демянчук.

Девушка сразу же попросила заблокировать мошеннический аккаунт и намерена написать заявление в МВД. Она рассказала, что в собственности у нее есть только маленькая доля в родительской квартире в Тольятти, а в Москве она сама снимает жилье.
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Четверг, 28 июня 2018 г. // Последняя новость 16:47
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