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В Москве впервые установят активные муляжи камер для розыска автомобилей
28 июня 2018 г. | Время публикации 12:09 | Последние изменения 12:25
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует до конца года установить на московских улицах 400 активных муляжей камер. Раньше такого оборудования в столице не было, пишет "Коммерсант". На это выделяется 335 миллионов рублей.

Новые камеры не будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, их планируется использовать для розыска автомобилей. Встроенный в муляжи софт сможет снимать, сохранять и обрабатывать видео, распознавать номера на расстоянии от 30 до 100 м, причем не только российские, но и номера стран СНГ, Балтии и Европы.

Устройства также смогут создавать кадры с указанием координат, даты и времени фиксации. В памяти каждого муляжа должно храниться не менее тысячи записей проездов. ГИБДД определит места установки камер после подписания госконтракта. Кроме того, в Москве появится еще 600 стационарных и 140 мобильных комплексов фиксации нарушений, данные с которых будут использоваться и для розыска.

Напомним, с 1 сентября в Москве также планируется запустить проверку наличия полисов ОСАГО с помощью камер. Когда система заработает в полном объеме, штраф в 800 рублей будет выписываться автомобилисту без ОСАГО каждый день, когда он проезжает под камерами. Проверка полиса будет идти по базам ГИБДД и РСА. Во избежание ошибочных штрафов перед выпиской "писем счастья" будет проводиться повторная проверка наличия полиса.
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