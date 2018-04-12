В Москве впервые установят активные муляжи камер для розыска автомобилей

22 июня 2018 г. "Письма счастья" начнут приходить автомобилистам без ОСАГО с сентября

С 1 сентября водителям будут приходить предупреждения об отсутствии ОСАГО, перед выпиской штрафа ожидается проверка. В дальнейшем штраф в 800 рублей будет выписываться автомобилисту без ОСАГО при каждой фиксации камерой.