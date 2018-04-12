В Москве впервые установят активные муляжи камер для розыска автомобилей

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует до конца года установить на московских улицах 400 активных муляжей камер. Раньше такого оборудования в столице не было, пишет "Коммерсант"
. На это выделяется 335 миллионов рублей.
Новые камеры не будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, их планируется использовать для розыска автомобилей. Встроенный в муляжи софт сможет снимать, сохранять и обрабатывать видео, распознавать номера на расстоянии от 30 до 100 м, причем не только российские, но и номера стран СНГ, Балтии и Европы.
Устройства также смогут создавать кадры с указанием координат, даты и времени фиксации. В памяти каждого муляжа должно храниться не менее тысячи записей проездов. ГИБДД определит места установки камер после подписания госконтракта. Кроме того, в Москве появится еще 600 стационарных и 140 мобильных
комплексов фиксации нарушений, данные с которых будут использоваться и для розыска.
Напомним, с 1 сентября в Москве также планируется запустить проверку наличия полисов ОСАГО
с помощью камер. Когда система заработает в полном объеме, штраф в 800 рублей будет выписываться автомобилисту без ОСАГО каждый день, когда он проезжает под камерами. Проверка полиса будет идти по базам ГИБДД и РСА. Во избежание ошибочных штрафов перед выпиской "писем счастья" будет проводиться повторная проверка наличия полиса.