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Столичных водителей призвали не оставлять детей одних в машине в жаркие дни
28 июня 2018 г. | Время публикации 15:01
Рубрики: Автотранспорт  
 
Global Look Press
ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" призывает столичных водителей не оставлять детей и животных одних в автомобилях в жаркие дни. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе учреждения.

По прогнозам метеорологов, в конце недели ожидается потепление до плюс 28 градусов, и животное или человек, запертое в припаркованной машине, могут получить тепловой удар. При этом приоткрытые окна не охлаждают салон, так как авто стоит неподвижно, а ребенок может в том числе пострадать в результате ДТП, особенно если автомобиль припаркован не по правилам. В пресс-службе также напомнили, что в начале лета в Москве прошла акция "Не паркуй ребенка". Пешие инспекторы АМПП рассказали родителям о том, что нельзя оставлять детей в машине без присмотра, а также раздали наклейки на автомобиль и браслеты с хэштегом #непаркуйребенка.

Согласно новой редакции ПДД, ребенка в возрасте младше 7 лет запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки в отсутствие совершеннолетнего лица. Однако случаи халатности в столице нередки: в августе 2016 года очевидцы сообщили в столичное управление МЧС, что в автомобиле возле станции метро "Измайловская" без присмотра оставлен ребенок. Прибывшие спасатели вскрыли дверь машины, вытащили ребенка и передали его медикам.

Похожий инцидент произошел в мае того же года на ВДНХ. Молодые родители оставили пятимесячного ребенка в неправильно припаркованном автомобиле и ушли обедать. Пока они отсутствовали, салон машины перегрелся, к тому же ее чуть не увез эвакуатор. Отец ребенка впоследствии заявил, что они с женой планировали "пообедать по-быстрому", а в салоне оставили включенный телефон типа "радионяни". Однако на деле устройство не работало.
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