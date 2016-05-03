Столичных водителей призвали не оставлять детей одних в машине в жаркие дни

ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" призывает столичных водителей не оставлять детей и животных одних в автомобилях в жаркие дни. Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе учреждения.
По прогнозам метеорологов, в конце недели ожидается потепление до плюс 28 градусов, и животное или человек, запертое в припаркованной машине, могут получить тепловой удар. При этом приоткрытые окна не охлаждают салон, так как авто стоит неподвижно, а ребенок может в том числе пострадать в результате ДТП, особенно если автомобиль припаркован не по правилам.
В пресс-службе также напомнили, что в начале лета в Москве прошла акция "Не паркуй ребенка". Пешие инспекторы АМПП рассказали родителям о том, что нельзя оставлять детей в машине без присмотра, а также раздали наклейки на автомобиль и браслеты с хэштегом #непаркуйребенка.
Согласно новой редакции ПДД, ребенка в возрасте младше 7 лет запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки в отсутствие совершеннолетнего лица. Однако случаи халатности в столице нередки: в августе 2016 года очевидцы сообщили в столичное управление МЧС, что в автомобиле возле станции метро "Измайловская" без присмотра оставлен ребенок
. Прибывшие спасатели вскрыли дверь машины, вытащили ребенка и передали его медикам.
Похожий инцидент произошел в мае того же года на ВДНХ. Молодые родители оставили пятимесячного ребенка в неправильно припаркованном автомобиле и ушли обедать
. Пока они отсутствовали, салон машины перегрелся, к тому же ее чуть не увез эвакуатор. Отец ребенка впоследствии заявил, что они с женой планировали "пообедать по-быстрому", а в салоне оставили включенный телефон типа "радионяни". Однако на деле устройство не работало.