Столичных водителей призвали не оставлять детей одних в машине в жаркие дни

2 августа 2016 г. Спасатели вытащили из запертой машины ребенка в полуобморочном состоянии

Мать ушла, оставив ребенка в запертом автомобиле. Пока ее не было, малышу стало плохо. В Госдуме разработали законопроект, предусматривающий штраф, обязательные работы или арест за оставление ребенка одного в машине.