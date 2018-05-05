Десять человек претендуют на должность губернатора Подмосковья

1 июня 2018 г. Муниципальные депутаты выступили против возможности голосовать вне Москвы на выборах мэра

Несколько оппозиционных советов депутатов Москвы потребуют отмены права создавать участки в других субъектах РФ на выборах мэра Москвы. Жители Подмосковья между тем также смогут проголосовать за пределами региона.