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Десять человек претендуют на должность губернатора Подмосковья
28 июня 2018 г. | Время публикации 16:47
Рубрики: Общество  
 
Избирательная комиссия Московской области / ВКонтакте
Избирательная комиссия Московской области сообщает о завершении периода выдвижения кандидатов на должность губернатора Московской области: документы представили 11 претендентов на пост главы региона, один снялся. Об этом сообщила журналистам председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина, которую цитирует "Интерфакс".

В избирательную комиссию поступили документы кандидатов от партий "Единая Россия" (Андрей Воробьев), "Альянс Зеленых" (Лилия Белова), "Справедливая Россия" (Игорь Чистюхин), "Партия Роста" (Борис Надеждин), ЛДПР (Кирилл Жигарев), КПРФ (Константин Черемисов) и "Яблоко" (Николай Дижур), "Коммунисты России" (Владимир Рязанов), "Родина" (Максим Шингаркин), ПАРНАС (Алексей Дуленков), "Национальный курс" (Александр Солонкин). 27 июня Солонкин заявил о снятии своей кандидатуры по личным обстоятельствам.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября, в единый день голосования. Для регистрации каждому из кандидатов необходимо собрать и представить в Мособлизбирком до 18:00 5 июля 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Московской области, из которых 98 - подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Московской области. Подписи должны быть собраны не менее чем в 51 муниципальном образовании.

Кроме подписей в свою поддержку кандидаты должны представить первый финансовый отчет, сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации и другие документы. Избирательной комиссии Московской области дается 10 дней для проверки этих документов. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля.

Отметим, что 17 мая Мособлдума приняла поправки областного избиркома в закон "О выборах губернатора Московской области", согласно которым жители области смогут голосовать за пределами региона. Как заявил источник в администрации Московской области, планируется создать "не более 400 участков", в том числе на территории Новой Москвы. Местные жители требуют отставки нынешнего губернатора Андрея Воробьева на каждом митинге, посвященном проблеме мусорных полигонов, в связи с чем губернатор Московской области впервые за последние несколько лет покинул группу глав регионов с очень сильным влиянием. Тем не менее в конце мая он был официально выдвинут в качестве кандидата на пост главы Подмосковья.
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