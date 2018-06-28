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Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева попала в больницу после ДТП в центре столицы
28 июня 2018 г. | Время публикации 15:23 | Последние изменения 16:11
Рубрики: Происшествия  
 
Татьяна Потяева | Агентство городских новостей Москва / Киселев Сергей
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попала в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после ДТП в центре столицы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в справочной медучреждения.

"Потяева лежит в первой нейрохирургии, температура нормальная, состояние - средней тяжести", - сказала собеседница агентства. Как сообщает ТАСС, Потяева пострадала в ДТП, случившемся накануне на улице Гиляровского в районе дома 61/1. В ходе аварии произошло столкновение автомобилей Lexus и Audi: Потяева была пассажиркой второго из этих автомобилей.

"Я попала в ДТП на проспекте Мира - ехала на заднем сиденье своей служебной машины, и она столкнулась с другой. Это случилось молниеносно, хотя мы ехали спокойно. Честно говоря, подробностей инцидента я не знаю, так как потеряла сознание, - сказала Потяева агентству "Москва" Госпитализирована в НИИ имени Склифосовского, у меня поврежден позвоночник - в общем, печальная история". По словам омбудсмена, сейчас она проходит обследование, в ближайшие три дня врачи определят, потребуется ли ей операция.

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Четверг, 28 июня 2018 г. // Последняя новость 16:47
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