Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева попала в больницу после ДТП в центре столицы Рубрики: Происшествия

Татьяна Потяева | Татьяна Потяева | Агентство городских новостей Москва / Киселев Сергей



"Потяева лежит в первой нейрохирургии, температура нормальная, состояние - средней тяжести", - сказала собеседница агентства. Как сообщает ТАСС, Потяева пострадала в ДТП, случившемся накануне на улице Гиляровского в районе дома 61/1. В ходе аварии произошло столкновение автомобилей Lexus и Audi: Потяева была пассажиркой второго из этих автомобилей.



"Я попала в ДТП на проспекте Мира - ехала на заднем сиденье своей служебной машины, и она столкнулась с другой. Это случилось молниеносно, хотя мы ехали спокойно. Честно говоря, подробностей инцидента я не знаю, так как потеряла сознание, - сказала Потяева



Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попала в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после ДТП в центре столицы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в справочной медучреждения."Потяева лежит в первой нейрохирургии, температура нормальная, состояние - средней тяжести", - сказала собеседница агентства. Как сообщает ТАСС, Потяева пострадала в ДТП, случившемся накануне на улице Гиляровского в районе дома 61/1. В ходе аварии произошло столкновение автомобилей Lexus и Audi: Потяева была пассажиркой второго из этих автомобилей."Я попала в ДТП на проспекте Мира - ехала на заднем сиденье своей служебной машины, и она столкнулась с другой. Это случилось молниеносно, хотя мы ехали спокойно. Честно говоря, подробностей инцидента я не знаю, так как потеряла сознание, - сказала Потяева агентству "Москва" Госпитализирована в НИИ имени Склифосовского, у меня поврежден позвоночник - в общем, печальная история". По словам омбудсмена, сейчас она проходит обследование, в ближайшие три дня врачи определят, потребуется ли ей операция.



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