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За реставрацией поврежденной вандалом картины Репина можно будет следить онлайн
28 июня 2018 г. | Время публикации 19:30
Рубрики: Культура  
 
Демонстрация повреждений картины И. Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", 28 мая 2018 года | © РИА Новости / Евгения Новоженина
Третьяковская галерея усилила меры безопасности после нападения вандала на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Как сообщается на сайте галереи, во всех зданиях музея в усиленном режиме работают как подразделение Росгвардии, так и собственная служба безопасности.

Там уточнили, что нападение на картину привели к возникновению не только внешних, но и скрытых повреждений полотна. "Удары по картине привели к возникновению скрытых повреждений и спровоцировали проблемы, связанные с известной с давних времен "хронической болезнью" картины, - слабой связью живописи с грунтом и постоянной угрозой образования осыпей красочного слоя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что картина находилась под особым наблюдением реставраторов, однако от кардинального "лечения" воздерживались из-за сложности задачи, отсутствия соответствующих технологий и инструментария. Теперь же необходимо не только ликвидировать повреждения, нанесенные вандалом, но и глобально решить проблемы состояния полотна. Сроки реставрации будут известны после комплексных исследований картины. После завершения работ она вернется в постоянную экспозицию и будет экспонироваться в антивандальной капсуле.

Кроме того, на сайте Третьяковской галереи планируется создать специальную страницу "Спасение шедевра" с оперативной информацией об основных этапах исследований и реставрации произведения. "Мы намерены быть максимально открытыми и регулярно публиковать новости для всех, кому небезразлична судьба шедевра Репина, на сайте и страницах музея в соцсетях", - отмечают в пресс-службе музея.

Напомним, 37-летний уроженец Узбекистана, житель Воронежской области Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищавшее картину Репина, и повредил изображение царевича в трех местах. Вандала задержали 25 мая. Согласно видеоролику Росгвардии, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в галерею специально посмотреть на картину Репина, а перед нападением выпил водки в буфете Третьяковки.

Позже в суде Подпорин заявил, что давал показания под давлением, и опроверг свои слова об употреблении спиртного. Он объяснил свои действия тем, что "в картине все ложь", при этом признал вину в содеянном. До суда Подпорин встретился с представителями Общественной наблюдательной комиссии и в беседе с ними назвал картину Репина "провокацией против русского народа", так как на полотне изображены недостоверные исторические факты, порочащие "святого" царя Ивана Грозного.

Подпорину предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 УК РФ - повреждение особо ценных объектов культурного наследия народов России. Она предусматривает наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Третьяковская галерея ранее оценивала предварительный ущерб полотну в 500 тысяч рублей. Сбербанк выражал готовность взять на себя расходы по реставрации, при этом оценивал их в 5-10 миллионов рублей. Однако экспертиза показала, что размер причиненного ущерба составляет не менее 30 миллионов рублей.

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