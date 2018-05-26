За реставрацией поврежденной вандалом картины Репина можно будет следить онлайн

13 июня 2018 г. Экспертиза уточнила сумму ущерба поврежденной вандалом картине Репина в Третьяковке: она выросла в 60 раз

Размер причиненного ущерба составляет не менее 30 миллионов рублей. Ранее Третьяковская галерея предварительно оценивала ущерб в 500 тысяч рублей, а Сбербанк рассчитывал, что реставрация полотна обойдется в 5-10 миллионов.