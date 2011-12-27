Московских школьников будут "приучать к театру"

18 апреля 2012 г. Классику литературы "актуализируют" с помощью театра и интерактива

Писатели, режиссеры, критики и учителя займутся адаптацией литературы для школьников с помощью пьес и интерактивных проектов, которые предложат театрам. Таким образом власти намерены "открыть классические тексты" заново.