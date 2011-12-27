Московских школьников будут "приучать к театру"

Проект "Театр в школу", в рамках которого пройдут выступления молодых артистов и театральные мастер-классы для школьников, появится в Москве. Об этом сказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на совместном совещании департамента культуры и департамента образования Москвы с директорами московских школ и театров. Его слова приводит ТАСС.
"У нас сегодня в школах проведены огромные работы по усилению материальной базы, у многих есть достойные актовые залы, которые позволяют проводить... театральные показы на месте. У нас, конечно, и у многих театральных учреждений есть молодые артисты, которые охотно готовы выезжать и на месте с ребятами поработать", - сказал Кибовский. По его словам, проект стартует уже в сентябре этого года.
Руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина отметил, что этот проект даст актерам дополнительную площадку для реализации потенциала и приучит школьников к театру. Заммэра Москвы Леонид Печатников заявил, что посещение театров должно стать "нормальной практикой для школы", однако при этом обязано быть добровольным.
Как уточнил Александр Кибовский, при новом подходе каждый из полутора миллионов московских школьников сможет не менее одного раза посетить мероприятия в 82 театрах и 21 концертной организации. Репертуар театров, подведомственных департаменту культуры, включает более тысячи спектаклей, рассчитанных на детско-юношескую аудиторию. А благодаря специальной брони московские школьники смогут посетить даже востребованные спектакли.
"Департамент культуры совместно с департаментом образования формирует перечень спектаклей, которые соответствуют школьной программе, максимально приближены к учебному процессу, а также по предложению самих наших театральных организаций, особенно тех 25, которые имеют в приоритете детскую аудиторию. По этому перечню мы осуществляем бронирование билетов, которые учебные заведения смогут заранее выкупать для организованного посещения", - сказал Кибовский, уточнив, что таким образом можно будет бронировать до 10% мест в зрительном зале.
О проектах такого рода говорили еще в 2012 году. Так, сообщалось, что в столице появится "лаборатория по актуализации классики"
, которая займется адаптацией шедевров мировой литературы для школьников. В ее работе примут участие писатели, режиссеры, критики, учителя и сами старшеклассники, которые подготовят "актуализированные" пьесы и интерактивные варианты-читки с обсуждением произведений и биографий писателей. Пьесы поставят с участием профессиональных актеров и "обкатают" на учениках школ. Сообщалось, что лаборатория должна будет представить не менее четырех качественных пьес и около 12 оригинальных интерактивных проектов, которые затем предложат московским театрам.
А сами театры планировалось реорганизовать, улучшив дизайн рекламы и интерьеров
или приспособить под иные досуговые нужды
. Кроме того, сообщалось, что столичные власти потратят более 17 миллионов рублей на новые спектакли для детей и подростков города, адаптировав классику к восприятию современных школьников. Однако о реализации этих проектов сейчас ничего не известно.