"Свобода закончилась": любимую болельщиками Никольскую огородили рамками для досмотра

24 июня 2018 г. Облюбованная фанатами Никольская улица из места для празднований превратилась в загаженные руины

Коммунальщики с результатами деятельности буйных футбольных болельщиков не справляются, а полицейские смотрят на происходящие там погромы спустя рукава.