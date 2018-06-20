"Свобода закончилась": любимую болельщиками Никольскую огородили рамками для досмотра

На Никольской улице в Москве, ставшей с начала чемпионата мира по футболу любимым местом
отдыха и веселья болельщиков, установили рамки металлоидетекторов. Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы"
, они появились со стороны Богоявленского переулка и Лубянской площади. В мэрии это объяснили мерами безопасности.
С начала чемпионата рамок на Никольской не было, их начали ставить накануне между 17 и 19 часами. "Когда мы шли с Лубянки в Гостиный Двор, их не было, шли обратно - уже появились", - пишут пользователи Telegram
.
Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил радиостанции "Говорит Москва"
, что рамки простоят "как минимум до окончания чемпионата". "Мы досматриваем людей, которые выходят на Никольскую. В связи с массовым скоплением людей на улице мы предпринимаем ряд мер. <...> Мы делаем все, чтобы люди чувствовали себя спокойнее в городе. Поверьте, это нам удается", - заявил он.
Черников добавил, что на других столичных улицах устанавливать рамки для досмотра не планируют. В соцсетях решение мэрии восприняли скептически и по большей части нецензурно. "Логика чиновников: место, где любят гулять туристы, обязательно нужно перекрыть. Хотя бы рамками металлоискателей", - пишет Telegram-канал
"МБХ медиа".
"Московские власти не проведешь. Гуляешь? Без контроля? Может, еще и радуешься без согласования?" - иронизирует оппозиционный политик Дмитрий Гудков
. Он назвал появление рамок на Никольской "полным, эпическим позором".
Два дня назад Гудков перепостил фотографии с акции движения "Открытая Россия" на Никольской в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова
, которого приговорили к 20 годам колонии в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. "Все, никаких больше акций. Досмотр, дубинки - все будет как надо. Чтобы интуристы знали, куда приехали, и не расслаблялись тут", - заключил оппозиционер.