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"Свобода закончилась": любимую болельщиками Никольскую огородили рамками для досмотра
28 июня 2018 г. | Время публикации 16:15 | Последние изменения 16:34
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
На Никольской улице в Москве, ставшей с начала чемпионата мира по футболу любимым местом отдыха и веселья болельщиков, установили рамки металлоидетекторов. Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", они появились со стороны Богоявленского переулка и Лубянской площади. В мэрии это объяснили мерами безопасности.

С начала чемпионата рамок на Никольской не было, их начали ставить накануне между 17 и 19 часами. "Когда мы шли с Лубянки в Гостиный Двор, их не было, шли обратно - уже появились", - пишут пользователи Telegram.



Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил радиостанции "Говорит Москва", что рамки простоят "как минимум до окончания чемпионата". "Мы досматриваем людей, которые выходят на Никольскую. В связи с массовым скоплением людей на улице мы предпринимаем ряд мер. <...> Мы делаем все, чтобы люди чувствовали себя спокойнее в городе. Поверьте, это нам удается", - заявил он.

Черников добавил, что на других столичных улицах устанавливать рамки для досмотра не планируют. В соцсетях решение мэрии восприняли скептически и по большей части нецензурно. "Логика чиновников: место, где любят гулять туристы, обязательно нужно перекрыть. Хотя бы рамками металлоискателей", - пишет Telegram-канал "МБХ медиа".

"Московские власти не проведешь. Гуляешь? Без контроля? Может, еще и радуешься без согласования?" - иронизирует оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он назвал появление рамок на Никольской "полным, эпическим позором".

Два дня назад Гудков перепостил фотографии с акции движения "Открытая Россия" на Никольской в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого приговорили к 20 годам колонии в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. "Все, никаких больше акций. Досмотр, дубинки - все будет как надо. Чтобы интуристы знали, куда приехали, и не расслаблялись тут", - заключил оппозиционер.

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