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Тренера по баскетболу задержали за интимную связь с несовершеннолетней
28 июня 2018 г. | Время публикации 19:45 | Последние изменения 20:58
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Столичная полиция задержала тренера спортивной школы за интимную связь с несовершеннолетней. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, вечером 25 июня в полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила, что с ноября 2016 года по октябрь 2017 года тренер спортивной школы неоднократно подвергал ее несовершеннолетнюю дочь сексуальному насилию.

27 июня на улице Юных Ленинцев полиция задержала 32-летнего уроженца Иркутска. Мужчину изобличили в том, что с ноября 2016 года до октября 2017 года он, являясь тренером спортивной школы по баскетболу, неоднократно совершал действия сексуального характера с девочкой 2004 года рождения в тренерской комнате спортзала на улице Трубная. При этом подозреваемый знал, что она не достигла 14-летнего возраста.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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Пятница, 29 июня 2018 г. // Последняя новость 28 июня 2018 г. 20:00
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