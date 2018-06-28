Соцсети ищут свидетелей ДТП на Москворецкой набережной, где полицейская машина сбила велосипедиста. Он в коме Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Очевидец рассказал



пишет, что пострадавший, наоборот, не стал слезать с велосипеда, пересекая дорогу, причем ехал на красный свет. Сбивший его микроавтобус "Соболь", по данным газеты, закреплен за отдельным батальоном патрульно-постовой службы УВД по Центральному округу Москвы, сотрудники которого ехали на охрану футбольного матча в "Лужниках".



Знакомые велосипедиста сообщили в социальных сетях, что он находится в коме в реанимации НИИ имени Склифосовского. "Все мы знаем, как пострадавшие в таких ситуациях быстро становятся виновными, очень нужны видео с регистраторов рядом находящихся автомобилистов", -



Ранее широкий резонанс повлиял на задержание бывшего сотрудника университета "Синергия" Друзья и близкие ищут свидетелей аварии на Москворецкой набережной, в результате которой автомобиль ГИБДД сбил велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал "МБХ медиа". ДТП произошло 26 июня на пешеходном переходе в районе Васильевского спуска.Очевидец рассказал "Газете.Ru" , что велосипедист, спешившись, переходил дорогу. В тот момент на дороге образовался затор в одну сторону, и машина ГИБДД выехала на встречную полосу, чтобы его объехать. У автомобиля работала мигалка и звуковые сигналы, но, по словам источника издания, это была не полицейская сирена. От удара велосипедист отлетел примерно на 10 метров и не мог подняться. "Московский комсомолец" пишет, что пострадавший, наоборот, не стал слезать с велосипеда, пересекая дорогу, причем ехал на красный свет. Сбивший его микроавтобус "Соболь", по данным газеты, закреплен за отдельным батальоном патрульно-постовой службы УВД по Центральному округу Москвы, сотрудники которого ехали на охрану футбольного матча в "Лужниках".Знакомые велосипедиста сообщили в социальных сетях, что он находится в коме в реанимации НИИ имени Склифосовского. "Все мы знаем, как пострадавшие в таких ситуациях быстро становятся виновными, очень нужны видео с регистраторов рядом находящихся автомобилистов", - пишет автор поста. На портале Pikabu в комментариях к посту об аварии опубликованы фотографии полицейского фургона с разбитым зеркалом и опрокинутым на дороге велосипедом.Ранее широкий резонанс повлиял на задержание бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова , который вылетел на своем BMW на тротуар и сбил двух женщин 18 июня. Одна из них находилась на последних месяцах беременности и скончалась спустя шесть дней после аварии, вторая в больнице в тяжелом состоянии. Исаханов в это время находился на свободе. 27 июня его отправили под арест.



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