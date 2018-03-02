Противники фан-зоны возле МГУ подали заявку на массовый пикет

17 марта 2018 г. Студенты МГУ призвали Дворковича остановить захват территории университета ради футбольной фан-зоны

Активисты подчеркнули, что фан-зона на Воробьевых горах нарушает сразу три критерия, установленных FIFA для проведения массовых мероприятий с участием футбольных болельщиков.