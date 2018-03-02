Противники фан-зоны возле МГУ подали заявку на массовый пикет

Инициативная группа противников фан-зоны возле здания МГУ подала заявку на проведение массового пикета 31 марта на выходе из северного вестибюля станции метро "Университет". Как сообщается в Telegram-канале
инициативной группы, участники пикета намерены рассказать тем, кто живет, работает и учится в районе, о проблемах, которые повлечет за собой 30-дневный фестиваль болельщиков на Воробьевых горах и монтаж-демонтаж конструкций. Ответ о согласовании мероприятия ожидается в четверг, 29 марта
"Мы надеемся, что префектура проявит благоразумие и не будет изобретать ложные поводы для отказа в виде неожиданных "уже запланированных" мероприятий на этом месте или якобы нарушений сроков заявки. Если пикет не согласуют, мы найдем другие способы рассказать москвичам о планах размещения фан-зоны на Университетской площади и всех возможных негативных последствиях", - отмечают авторы сообщения, напоминая о том, что борьба за перенос фан-зоны продолжается.
Напомним, согласно схеме, опубликованной
в техническом задании на портале госзакупок 7 марта, зрительская зона целиком займет аллею ученых перед Главным зданием университета, так что ближний край периметра окажется в 110 метрах от ступенек. На этой территории вуза расположатся сцена с колонками и главным экраном, медиацентр, тв-компаунд, объединенный пункт безопасности, столовая для персонала, волонтерский центр и медицинские бригады. Через улицу Хохлова и площадь перед главным зданием, судя по схеме, будет организован проезд технического транспорта.
Студенты, аспиранты и сотрудники МГУ опасаются, что фан-зона помешает учебному процессу, так как фестиваль болельщиков придется как раз на период сессии и защиты дипломов. Руководство вуза уверяет, что никаких принудительных изменений в учебном плане не будет, но деканат некоторых факультетов, по словам активистов, настаивает на проведении ускоренной сессии до начала чемпионата мира по футболу. Попытки противников фан-зоны обсудить проблему с ректором МГУ Виктором Садовничим закончились провалом
.
Кроме того, по мнению активистов, место для фан-зоны выбрано неудачно
, так как она должна находиться в местах, которые посещаются туристами и хорошо связаны с гостиничной инфраструктурой города. Сама же территория университета не является общепризнанным местом для проведения массовых мероприятий, а добраться общественным транспортом туда не так просто.