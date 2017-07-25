Жители Филевского района раскритиковали новый проект по благоустройству при строительстве очередного ЖК

Власти сообщают, что в ходе строительства нового ЖК в Багратионовском проезде появится новая городская площадь, однако местные жители настроены скорее скептически. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе Москомстройинвеста, в рамках реализации проекта ЖК "Фили Сити" в пяти минутах ходьбы от станций метро "Багратионовская" и "Фили" появится новая городская площадь с фонтанами, по периметру которой расположатся летние веранды кафе и променад.
На центральном бульваре разместятся детские площадки, спортивная площадка для баскетбола, площадка для воркаута и зоны отдыха. Планируется, что новая городская зона отдыха появится через два года. Сам жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.
Между тем местные жители настроены скорее скептично. "Господи, какие фонтаны, у нас 6 месяцев в году лежит снег", - пишет в Facebook-сообществе района Филевский парк
пользователь Ольга Мостинская. "Транспорт еле ходит, автобуса утром можно ждать 30 минут на морозе, метро разрушено и не понятно, когда будет восстановлено, они фонтан нам будут лепить. Мрак", - отмечает пользователь Елена Александровна
Напомним, что застройке могут подвергнуться в том числе территории рынка "Горбушкин двор": в связи с нехваткой стартовых площадок для "сносной" программы в районе Фили там могут появиться дома для участников программы реновации
. О грядущей застройке "Горбушки" в конце июля прошлого года сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника московской мэрии, а также некоторых брокеров. Эксперты издания отмечали, что этот рынок был крайне популярным торговым центром в начале и середине 2000-х, но из-за узкой специализации комплекса и высокой конкуренции на рынке торговой недвижимости его формат может быть уже не столь эффективным. Жилая же застройка территории "Горбушкина двора" выглядит оправданной для столичного бюджета
, поскольку жилье стало наиболее доходным и востребованным сегментом на рынке недвижимости, а на западе Москвы оно продается дороже, чем в среднем по городу.