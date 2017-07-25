Жители Филевского района раскритиковали новый проект по благоустройству при строительстве очередного ЖК

11 августа 2017 г. Мэрия хочет использовать часть "Горбушки" в качестве площадки для реновации

Хуснуллин заявил, что рядом с рынком в районе Фили явно не хватает площадок под стартовые дома по "сносной" программе. Если по застройке "Горбушки" примут положительное решение, там появятся дома для переселенцев.