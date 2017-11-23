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Изображения рыб и куполов появятся на новых станциях Большой кольцевой линии метро
28 марта 2018 г. | Время публикации 08:23
Рубрики: Метрополитен  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Во вторник, 27 марта, в Москве подвели итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурного облика станций Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар", который был объявлен в ноябре 2017 года. Победителями конкурса стали российские архитектурные бюро "За бор" (Za bor architects), которые придумали концепцию "Нагатинского затона" и "Арх Слон" (Arch Slon) - авторы лучшей концепции "Кленового бульвара", сообщает ТАСС

"Мы очень не хотели потерять концептуальную связь с местом. Нагатинский затон - это речной залив. Мы взяли образ, который лежит на поверхности, в некотором смысле наивен, но нам показался привлекательным. Это рыбы, то есть обитатели рек Московского региона", - сказал управляющий партнер архитектурного бюро "За бор" Арсений Борисенко. По его словам, в ходе работы над проектом архитекторы определили, что в столичных реках обитают 12 типов рыб. "С почти энциклопедической точностью мы воспроизведем это в мозаичном полотне из керамогранита", - добавил он. "Нагатинский затон" - станция мелкого заложения восточного участка Большой кольцевой линии метро, следующая за станцией "Печатники". Ее вестибюль будет расположен в начале улицы Коломенская.

В свою очередь, сооснователь архитектурного бюро "Арх Слон" Александр Салов отметил, что основой при формировании образа станции "Кленовый бульвар", следующей за станцией "Нагатинский затон", стала близость к музею-заповеднику Коломенское. "Форма входных групп наземного павильона определена абрисом купола церкви, напоминая о традиционных силуэтах памятников архитектуры усадьбы Коломенское", - сказал Салов. Основным материалом павильона станции, как он отметил, стали алюминиевые трехслойные панели с сотовым наполнением, на потолке предусмотрены зеркальные панели, а напольное покрытие будет выполнено из гранитной плитки.

Полностью замкнуть Большую кольцевую линию, протяженность которой составит 68 километров, планируется до конца 2022 года. В этом году планируется достроить радиус до станции "Нижняя Масловка". В следующем году планируется достроить восточный участок, затем западный и, наконец, южный сектор. По данным департамента транспорта Москвы, после завершения строительства БКЛ станет самой длинной кольцевой линией метро в мире, оттеснив на второе место Вторую кольцевую линию пекинского метро, протяженность которой составляет 57 километров.

БКЛ пройдет на расстоянии от 3 до 10 километров от Кольцевой линии метро, объединит все существующие и проектируемые радиальные направления. Протяженность Большого кольца составит около 68 километров, оно будет включать 31 станцию. Из них 18 станут пересадочными на действующие линии метро, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК. По словам мэра Москвы, БКЛ сможет перевозить в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо, и позволит сократить время движения в пути по некоторым направлениям в два-три раза.

По данным на ноябрь 2017 года, стоимость строительства БКЛ составит 501 миллиард рублей: соответствующая сумма заложена в Адресной инвестиционной программе, которая была утверждена в октябре 2017 года. Первоначально, когда второе кольцо подземки существовало лишь на бумаге, его стоимость оценивалась властями в 300 миллиардов рублей. В мэрии ожидают, что Третий пересадочный контур разгрузит центральные участки метрополитена на 20-25 процентов.
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