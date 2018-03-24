Начало занятий в школах Волоколамска перенесли на 10 часов утра из-за выброса сероводорода

27 марта 2018 г. РБК выяснил, где ждать зловония от подмосковных мусорных свалок летом

Издание проанализировало, куда дует ветер с крупнейших свалок, и в какие города региона может прийти зловоние со сменой времен года. Исследование показало, что в Волоколамске ситуация может ухудшиться.