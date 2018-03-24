Начало занятий в школах Волоколамска перенесли на 10 часов утра из-за выброса сероводорода

В ночь с 27-го на 28 марта возле полигона "Ядрово" было зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу администрации Волоколамского района. Причиной этого стал резкий перепад атмосферного давления, в настоящее время ситуация нормализовалась.
В результате в среду, 28 марта, районное управление системой образования рекомендовало перенести занятия на 10 часов. С 21 марта дети посещают школу по усмотрению родителей.
Спецпредставитель губернатора Александр Чупраков накануне заявил, что кратковременные выбросы свалочного газа неизбежны до тех пор, пока не будет завершена дегазация. По информации руководства полигона, к концу дня будут завершены работы по строительству временного резервуара для откачки фильтрата и начнется его заполнение. В дальнейшем фильтрат будет обезврежен на очистных сооружениях.
Ранее сообщалось, что в Волоколамском районе началась масштабная диспансеризация детей
, которая продлится два-три месяца. Взрослые могут обратиться к медикам по собственному желанию. Кроме того, жителей обследуют три выездные комплексные бригады врачей.
В среду начнется первый заезд жителей Волоколамского района в оздоровительные лагеря, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Путевки выдаются только при наличии медицинской справки. По данным Фаевской, поступило 418 заявлений на отдых, - это 250 взрослых и 168 детей. Лагеря находятся в экологически чистых районах Подмосковья и оборудованы бассейнами. При этом детям не придется не придется прерывать учебу: в лагерях по согласованию с Минобразования будут работать учителя. Между тем, по данным РБК, с наступлением весны запах в Волоколамске может усилиться
. А активисты предрекают выбросы свалочного газа по всему Подмосковью
.