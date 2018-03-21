Глава Подмосковья объяснил отставку главы Волоколамского района "потерей диалога с жителями"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил причину отставки главы Волоколамского района Евгения Гаврилова "потерей диалога с жителями". Об этом сообщает "Эхо Москвы"
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"Была совокупность причин, почему мы расстались с Гавриловым, прежде всего, это было связано с потерей диалога с жителями", - сказал Воробьев. Он отметил, что жители требуют от нового главы навести порядок на полигоне, "чтобы он не беспокоил детей и взрослых". "Наша задача не просто справиться с "Ядрово", (...) но и обеспечить комплексный подход по благоустройству Волоколамского района и Волоколамска, в частности", - заявил губернатор.
21 марта жители Волоколамска напали на главу района Евгения Гаврилова на стихийном митинге возле центральной районной больницы, куда после ночных выбросов со свалки "Ядрово" массово приводили детей с недомоганиями. Глава района приезжал к митингующим вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. С их появлением напряженная обстановка накалилась, жители схватили Гаврилова, затащили в толпу, несколько раз ударили
и сломали очки. В итоге чиновник вырвался и убежал в здание больницы.
Вечером 23 марта стало известно, что Гаврилов отправлен в отставку
, его место занял Андрей Вихарев, занимавший до этого должность главы городского округа Лосино-Петровский. Воробьев назвал Вихарева "одним из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области", однако местные жители потребовали утвердить главой района чиновника из числа волоколамцев
.
"В 2014 году, когда "выбирали" Гаврилова, губернатор Воробьев всячески за него агитировал, говорил, что это очень эффективный менеджер. Прошло четыре года, Гаврилова он уволил, а сейчас нам повторяют ту же самую мантру: вот вам новый самый эффективный менеджер. Мы ему не верим. Мы хотим, чтобы главой района был местный житель, который здесь живет, понимает все проблемы, имеет контакт с населением. Мы против всех варягов", - заявил организатор митинга против свалки "Ядрово" Артем Любимов.