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Глава Подмосковья объяснил отставку главы Волоколамского района "потерей диалога с жителями"
28 марта 2018 г. | Время публикации 14:07
Рубрики: Общество  
 
Андрей Воробьев | Global Look Press
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил причину отставки главы Волоколамского района Евгения Гаврилова "потерей диалога с жителями". Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Была совокупность причин, почему мы расстались с Гавриловым, прежде всего, это было связано с потерей диалога с жителями", - сказал Воробьев. Он отметил, что жители требуют от нового главы навести порядок на полигоне, "чтобы он не беспокоил детей и взрослых". "Наша задача не просто справиться с "Ядрово", (...) но и обеспечить комплексный подход по благоустройству Волоколамского района и Волоколамска, в частности", - заявил губернатор.

21 марта жители Волоколамска напали на главу района Евгения Гаврилова на стихийном митинге возле центральной районной больницы, куда после ночных выбросов со свалки "Ядрово" массово приводили детей с недомоганиями. Глава района приезжал к митингующим вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. С их появлением напряженная обстановка накалилась, жители схватили Гаврилова, затащили в толпу, несколько раз ударили и сломали очки. В итоге чиновник вырвался и убежал в здание больницы.

Вечером 23 марта стало известно, что Гаврилов отправлен в отставку, его место занял Андрей Вихарев, занимавший до этого должность главы городского округа Лосино-Петровский. Воробьев назвал Вихарева "одним из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области", однако местные жители потребовали утвердить главой района чиновника из числа волоколамцев.

"В 2014 году, когда "выбирали" Гаврилова, губернатор Воробьев всячески за него агитировал, говорил, что это очень эффективный менеджер. Прошло четыре года, Гаврилова он уволил, а сейчас нам повторяют ту же самую мантру: вот вам новый самый эффективный менеджер. Мы ему не верим. Мы хотим, чтобы главой района был местный житель, который здесь живет, понимает все проблемы, имеет контакт с населением. Мы против всех варягов", - заявил организатор митинга против свалки "Ядрово" Артем Любимов.
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