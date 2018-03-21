Глава Подмосковья объяснил отставку главы Волоколамского района "потерей диалога с жителями"

26 марта 2018 г. Жители Клина и Серпухова протестуют против свалок вслед за Волоколамском

Жители Волоколамска намерены обратиться к совету депутатов с просьбой назначить главой района местного жителя. Между тем жители Клинского района жалуются на симптомы аналогичных отравлений и опасаются нагрузок на местную свалку.