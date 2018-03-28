

На станции "Площадь Революции" отреставрируют бронзовые фигуры, включая овчарку со "счастливым" носом Рубрики: Метрополитен

Global Look Press



"Надо сначала оценить, сколько это будет стоить, как с ними работать, очередность. Не хотелось бы демонтировать скульптуры, относить их в мастерскую, заново отливать. Посмотрим с метрополитеном, какие ремонтные работы можно будет провести без демонтажа", - пояснил Емельянов, слова которого приводит ТАСС.



Глава Мосгорнаследия заверил, что после реставрации доступ к фигурам останется открытым и их по-прежнему можно будет "тереть на удачу". Сроки проведения реставрации не определены. Станцию "Площадь Революции" украшают 76 скульптур советских людей, созданных под руководством видного скульптора Матвея Манизера.



Бронзовые фигуры расставлены в хронологическом порядке от событий октября 1917 до декабря 1937 года. В композициях представлено 20 образов - это революционные солдаты и рабочие, крестьянин, девушка - ворошиловский стрелок, пограничник с собакой, молодой инженер, птичница, хлебороб, стахановец, студенты, спортсмены, отец и мать с детьми.



С некоторыми скульптурами связаны народные поверья. Считается, что прикосновение к флажку матроса-сигнальщика ранним утром принесет удачу на весь день. Наган революционного матроса из тех же соображений часто воруют. Студенты перед экзаменами на удачу гладят нос овчарки пограничника. До туфельки бронзовой девушки дотрагиваются перед свиданием.



В результате слой металла на "счастливых" изваяниях истончился. Движение



Они предлагали установить на станции таблички, "взывающие к сознательности москвичей и гостей столицы, дабы безобидная молодежная привычка не обратилась массовым психозом и вредительством". Либо ставить вопрос об изъятии памятников на музейное хранение и замены их копиями из более дешевого и долговечного материала. В мэрии тогда сочли, что установка табличек только подстегнет интерес к скульптурам. А в метрополитене пообещали подумать над тем, чтобы обработать статуи бесцветным защитным средством. Скульптурный ансамбль на станции метро "Площадь Революции" отреставрируют, в том числе овчарку, нос которой пассажиры гладят на удачу. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Он отметил, что на проведение работ нужно получить разрешение руководства метрополитена."Надо сначала оценить, сколько это будет стоить, как с ними работать, очередность. Не хотелось бы демонтировать скульптуры, относить их в мастерскую, заново отливать. Посмотрим с метрополитеном, какие ремонтные работы можно будет провести без демонтажа", - пояснил Емельянов, слова которого приводит ТАСС.Глава Мосгорнаследия заверил, что после реставрации доступ к фигурам останется открытым и их по-прежнему можно будет "тереть на удачу". Сроки проведения реставрации не определены. Станцию "Площадь Революции" украшают 76 скульптур советских людей, созданных под руководством видного скульптора Матвея Манизера.Бронзовые фигуры расставлены в хронологическом порядке от событий октября 1917 до декабря 1937 года. В композициях представлено 20 образов - это революционные солдаты и рабочие, крестьянин, девушка - ворошиловский стрелок, пограничник с собакой, молодой инженер, птичница, хлебороб, стахановец, студенты, спортсмены, отец и мать с детьми.С некоторыми скульптурами связаны народные поверья. Считается, что прикосновение к флажку матроса-сигнальщика ранним утром принесет удачу на весь день. Наган революционного матроса из тех же соображений часто воруют. Студенты перед экзаменами на удачу гладят нос овчарки пограничника. До туфельки бронзовой девушки дотрагиваются перед свиданием.В результате слой металла на "счастливых" изваяниях истончился. Движение "Архнадзор" еще в 2014 году просило Мосгорнаследие обратить внимание на состояние фигур и принять меры. "Собачьи морды сначала лишились шерсти, потом носов - остались лишь дырки на обтекаемом рыльце, еще через несколько лет не будет и их. Петухи стремительно теряют перья", - тревожились градозащитники.Они предлагали установить на станции таблички, "взывающие к сознательности москвичей и гостей столицы, дабы безобидная молодежная привычка не обратилась массовым психозом и вредительством". Либо ставить вопрос об изъятии памятников на музейное хранение и замены их копиями из более дешевого и долговечного материала. В мэрии тогда сочли, что установка табличек только подстегнет интерес к скульптурам. А в метрополитене пообещали подумать над тем, чтобы обработать статуи бесцветным защитным средством.



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