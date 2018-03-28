В МЧС назвали ошибочной рекомендацию меньше быть на улице в среду вечером

28 марта 2018 г. МЧС посоветовало москвичам поменьше быть на улице в среду вечером и закрывать дома форточки

Ведомство выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей. Оно действует с 18:00 среды до 10:00 четверга в Москве и Подмосковье.