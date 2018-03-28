NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
марта
pda
Поиск
Архив

В МЧС назвали ошибочной рекомендацию меньше быть на улице в среду вечером
28 марта 2018 г. | Время публикации 19:01
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Экстренное предупреждение москвичам о необходимости сократить время пребывания на улице в среду вечером было размещено на сайте ГУ МЧС по Москве ошибочно, сообщили агентствам ТАСС и "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что Росгидромет действительно спрогнозировал безветренную погоду, неблагоприятную для рассеивания вредных примесей в воздухе, но такой прогноз "не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несет угрозы здоровью людей".

Напомним, ранее на сайте ГУ МЧС по Москве сообщили о неблагоприятных метеоусловиях в Москве и Подмосковье с 18:00 среды до 10:00 четверга. Жителям региона советовали по возможности меньше находиться на открытом воздухе в эти часы, дома закрывать окна и форточки, а также пользоваться кондиционером и системой очистки воздуха. Сейчас это сообщение убрано из раздела "Штормовые и экстренные предупреждения".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
МЧС посоветовало москвичам поменьше быть на улице в среду вечером и закрывать дома форточки
28 марта 2018 г.
МЧС посоветовало москвичам поменьше быть на улице в среду вечером и закрывать дома форточки
Ведомство выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей. Оно действует с 18:00 среды до 10:00 четверга в Москве и Подмосковье.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.03.2018   20:52
3
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 28 марта 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>