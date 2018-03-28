В МЧС назвали ошибочной рекомендацию меньше быть на улице в среду вечером

Экстренное предупреждение москвичам о необходимости сократить время пребывания на улице
в среду вечером было размещено на сайте ГУ МЧС по Москве ошибочно, сообщили агентствам ТАСС и "Интерфакс"
в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что Росгидромет действительно спрогнозировал безветренную погоду, неблагоприятную для рассеивания вредных примесей в воздухе, но такой прогноз "не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несет угрозы здоровью людей".
Напомним, ранее на сайте ГУ МЧС по Москве сообщили о неблагоприятных метеоусловиях в Москве и Подмосковье с 18:00 среды до 10:00 четверга. Жителям региона советовали по возможности меньше находиться на открытом воздухе в эти часы, дома закрывать окна и форточки, а также пользоваться кондиционером и системой очистки воздуха. Сейчас это сообщение убрано из раздела "Штормовые и экстренные предупреждения".