Губернатор Подмосковья назвал "не пойми кем" нынешних участников мусорного бизнеса

27 августа 2015 г. В фонде Навального разоблачили "королей" московского мусора

Фонд Алексея Навального попытался выяснить, кто изрядно заработал на многомиллиардных контрактах по утилизации мусора. В числе возможных бенефициаров оказались крупные олигархи и высокопоставленные чиновники.