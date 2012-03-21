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Губернатор Подмосковья назвал "не пойми кем" нынешних участников мусорного бизнеса
28 марта 2018 г. | Время публикации 13:30
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев признал, что в мусорном бизнесе Подмосковья участвует "не пойми кто". Проблему оператора по сбору отходов планируется решить с помощью конкурса, который пройдет в мае, сообщает "Эхо Москвы".

Губернатор напомнил, что раньше Подмосковье не могло выбирать операторов по сбору отходов. Сейчас эту ситуацию планируется изменить с помощью конкурсов, первый из которых завершится в мае. Согласно новой схеме, регион поделят на семь-восемь кластеров, за каждый из которых будет отвечать свой региональный оператор. Операторы будут собирать, перерабатывать, утилизировать и захоранивать мусор.

"До сих пор этой цивилизованной системы у нас не существовало", — добавил Воробьев, отметив, что в мусорном бизнесе "принимает участие не пойми кто". В то же время он опроверг причастие к мусорному бизнесу бизнесмена Игоря Чайки, который является сыном генерального прокурора РФ. Воробьев напомнил, что власти собираются закрыть действующий участок полигона "Ядрово" и запустить новый, исключающий появление неприятных запахов.

О существовании в Москве "мусорных королей" стало известно еще в 2012 году, однако тогда конкретные фамилии не назывались. Предполагалось, что система работает следующим образом: у каждой из крупных свалок в столичном регионе есть свой "смотрящий", который формально ее контролирует, а разрешениями на вывоз мусора ведают чиновники местной администрации, которые и являются настоящими хозяевами. Деньги на переработку мусора отправляются им в карман, а сам мусор сваливается в ближайший овраг.

В 2015 году стало известно, что после прихода на пост мэра Москвы Сергея Собянина все крупные долгосрочные контракты по утилизации мусора, общая сумма которых превышает 145 миллиардов рублей, оказались в руках пяти компаний. Самый крупный контракт (42,9 миллиарда рублей на 15 лет) отошел компании "Хартия", которой, как выяснили соратники блогера Алексея Навального, фактически управляет Игорь Чайка - младший сын генпрокурора Юрия Чайки.
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