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Росавиация объяснила причину инцидента с самолетом в "Домодедово", принятого за задымление
28 марта 2018 г. | Время публикации 16:51
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Причиной инцидента с самолетом Boeing 787-800 авиакомпании "Глобус" в аэропорту "Домодедово" вечером 27 марта могло стать попадание очищающей жидкости в двигатель. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС. По его данным, перед вылетом двигатель самолета омывали специальной жидкостью.

"Мы предполагаем, что этот запах, который там появился, это именно последствия мойки двигателя. Воздух в салон отбирается двигателем, и когда двигатель был запущен, отбор воздуха [на кондиционирование салона] включили, этот запах - кто-то интерпретировал как дым - он пошел", - пояснил глава Нерадько.

Ведется расследование, но "ничего там опасного не было", сказал глава Росавиации и похвалил экипаж за реакцию. Проводить внеплановую проверку авиакомпании "Глобус" и владеющей ей S7 не планируется. Напомним, экипаж рейса Москва - Новосибирск во время разгона решил прервать взлет из-за "задымления" в кабине пилота и в салоне. Командир судна применил экстренное торможение. На борту было 7 членов экипажа и 129 пассажиров, их эвакуировали по надувным трапам.

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