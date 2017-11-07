В ОНФ требуют упростить механизм обжалования парковочных штрафов

Эксперты московского штаба Общероссийского народного фронта предлагают изменить процесс обжалования штрафов за парковки, поскольку существующая процедура обжалования, по их мнению, намеренно усложнена. Так, ошибки при вынесении штрафов должны исправляться не в судебном порядке, а по обращению водителя в разумные сроки. Об этом сообщается на сайте движения
.
Жалобы на невозможность добиться отмены неправомерно выписанных штрафов регулярно поступают в московское отделение ОНФ. Недавно автомобилистов из соседних домов на улице Барклая и Большой Филевской признали нарушителями статьи 8.25 КоАП и обязали заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за то, что их автомобили якобы стояли на газоне, который на самом деле представлял собой парковку.
Когда "Жилищник" района Филевский парк выдал одной из автомобилисток копии инвентаризационного плана и планировочного решения дворовых территорий, выяснилось, что территория, на которой стояли её автомобиль и автомобили соседей, покрыта асфальтом и является проездом. Однако сотрудники МАДИ заявили, что автомобилисты "сами виноваты" в отсутствии зелени на месте парковки. Дорогомиловский районный суд отказал автомобилистке в обжаловании штрафа, ссылаясь на нарушенные сроки - на обжалование штрафа МАДИ дается всего 10 дней, в то время как на ответ на любой официальный запрос предусмотрено 30 дней.
Как заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков, нынешняя система взыскания штрафов не предполагает простого механизма обжалования, даже если автомобилист юридически прав. А Московская административная дорожная инспекция вообще не несет никакой ответственности за свои действия. По его мнению, процесс обжалования следует упростить, внеся изменения в законодательство. Например, явные ошибки при вынесении штрафов должны исправляться не в судебном порядке, а по телефонному или электронному обращению водителя в течение одного дня. Эту проблему эксперты и активисты регионального отделения ОНФ в Москве планируют обсудить с представителями столичных органов власти, общественных организаций и автомобилистов.
Разного рода ошибки при выписывании штрафов в столице не редкость. Так, 21 декабря автомобилист Арсен Мирабян получил штраф в размере 3 тысяч рублей за "парковку в неположенном месте", хотя в момент "нарушения" медленно ехал в пробке
. Мужчина обратился в МАДИ, где ему напомнили о возможности обжаловать штраф в течение 10 дней, но так как это произошло перед Новым годом, автомобилист не успел подать жалобу и был вынужден оплатить штраф.Похожий штраф
уже несколько месяцев пытается обжаловать автомобилистка Екатерина Беляева, которая попала в аварию на улице Расковой и остановились в ожидании ГИБДД под запрещающим знаком. Проезжающий мимо "Паркон" зафиксировал нарушение, при этом на снимке виден знак аварийной парковки и муж Беляевой, пытающийся поменять колесо.
Савеловский суд счел, что остановка не была вынужденной, и автомобиль можно было переставить в другое место, где нет запрещающих знаков. Теперь москвичка пытается обжаловать решение в Мосгорсуде. А в ноябре 2017 года автомобилист получил штраф за неправильную парковку, ожидая въезда
на переполненную платную стоянку в центре Москвы.