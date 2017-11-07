В ОНФ требуют упростить механизм обжалования парковочных штрафов

30 января 2018 г. Автомобилист получил штраф за "неправильную парковку" в пробке на дублере Каширского шоссе

В момент фиксации "нарушения" водитель внедорожника Volkswagen ехал в пробке перед светофором по средней полосе трехполосной дороги и оказался в зоне знака "Остановка запрещена". В МАДИ пообещали отменить штраф и провести проверку в отношении своего сотрудника.