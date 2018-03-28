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Около 270 человек эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре в Свиблово
28 марта 2018 г. | Время публикации 12:52 | Последние изменения 14:53
Рубрики: Происшествия  
 
Фото NEWSru.com
Около 270 человек эвакуировали из-за возгорания в бизнес-центре в столичном районе Свиблово, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Москве. Пожар возник в 15-этажном здании на Снежной улице, 26. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту происшествия, но их помощь не понадобилась: с огнем справилась автоматическая система пожаротушения.

В ходе разведки было установлено, что в подсобном помещении на третьем этаже загорелся электрический вентилятор, сообщается на сайте столичного главка МЧС. В бизнес-центре сработала система оповещения о пожаре и система дымоудаления. Администрация организовала эвакуацию людей, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра.

На фоне трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли не менее 64 человек, в соцсетях и некорых СМИ сообщали, что возгорание произошло в торгово-развлекательном центре "Свиблово", но администрация это опровергла.

"Абсолютно неправильная информация, потому что ТРЦ "Свиблово" не горит, у нас все в порядке", - сказал администратор торгового центра РБК. Сотрудники ТЦ также не подтвердили данные о пожаре. "У нас напротив есть офисный центр. Все люди из него к нам перешли, их эвакуировали", - сказал один из них.

Пожар#офисныйторговыйцентр#свиблово#сейчас#

A post shared by Оксана О (@oksana_boginia) on



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Среда, 28 марта 2018 г. // Последняя новость 15:55
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