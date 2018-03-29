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В центре Москвы сотрудниками ФСО задержан блогер Илья Варламов
28 марта 2018 г. | Время публикации 21:36 | Последние изменения 22:13
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Александр Натрускин
Блогер Илья Варламов в среду, 28 марта, был задержан в центре Москвы сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО), когда в прямом эфире давал интервью РБК. Позднее он был доставлен в ОВД по Мещанскому району столицы.

О задержании Варламов написал на своей странице в Twitter. "Давал интервью РБК, во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют", - сообщил блогер.



"Сейчас передали полиции, целых две машины приехало. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном... Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят", - добавил он.



В ОВД по Мещанскому району Москвы РБК подтвердили, что Варламов находится у них в отделении. "С ним побеседуют и отпустят, и сможет идти по своим делам", - заверил сотрудник ОВД. По его словам, Варламов "вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения".

Уже находясь в отделении, Варламов отметил, что "сотрудники полиции куда милее ФСОшников", потому что "в ОВД есть стул и можно писать в твиттер". Сотрудники правоохранительных органов при этом отказывались объяснять причины задержания и ограничились дежурной формулировкой - "до выяснения обстоятельств".

В 21:40 по московскому времени блогер сообщил о том, что он "отказался от предложенного общения", сославшись на 51-ю статью конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого. После этого Варламову отдали паспорт и отпустили на свободу.
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Четверг, 29 марта 2018 г. // Последняя новость 28 марта 2018 г. 21:36
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