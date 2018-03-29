

В центре Москвы сотрудниками ФСО задержан блогер Илья Варламов Рубрики: Общество

© РИА Новости / Александр Натрускин



О задержании Варламов написал на своей странице в







"Сейчас передали полиции, целых две машины приехало. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном... Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят", - добавил он.



Ждём pic.twitter.com/lA3eNy0C3C— Илья Варламов (@varlamov) March 28, 2018



В ОВД по Мещанскому району Москвы



Уже находясь в отделении, Варламов отметил, что "сотрудники полиции куда милее ФСОшников", потому что "в ОВД есть стул и можно писать в твиттер". Сотрудники правоохранительных органов при этом отказывались объяснять причины задержания и ограничились дежурной формулировкой - "до выяснения обстоятельств".



В 21:40 по московскому времени блогер сообщил о том, что он "отказался от предложенного общения", сославшись на 51-ю статью конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого. После этого Варламову отдали паспорт и отпустили на свободу. Блогер Илья Варламов в среду, 28 марта, был задержан в центре Москвы сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО), когда в прямом эфире давал интервью РБК. Позднее он был доставлен в ОВД по Мещанскому району столицы.О задержании Варламов написал на своей странице в Twitter . "Давал интервью РБК, во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют", - сообщил блогер."Сейчас передали полиции, целых две машины приехало. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном... Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят", - добавил он.В ОВД по Мещанскому району Москвы РБК подтвердили, что Варламов находится у них в отделении. "С ним побеседуют и отпустят, и сможет идти по своим делам", - заверил сотрудник ОВД. По его словам, Варламов "вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения".Уже находясь в отделении, Варламов отметил, что "сотрудники полиции куда милее ФСОшников", потому что "в ОВД есть стул и можно писать в твиттер". Сотрудники правоохранительных органов при этом отказывались объяснять причины задержания и ограничились дежурной формулировкой - "до выяснения обстоятельств".В 21:40 по московскому времени блогер сообщил о том, что он "отказался от предложенного общения", сославшись на 51-ю статью конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого. После этого Варламову отдали паспорт и отпустили на свободу.



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