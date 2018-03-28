Под Коломной на четвертые сутки акции против полигона "Воловичи" начались задержания Рубрики: Экология

Елена Свиридова / YouTube



О задержании трех человек рассказала



В разговоре с



Активистка рассказала "Дождю", что обвинений задержанным не предъявляли. "Никаких предъявлений не было, их просто забрали и увезли в ОВД в городе, в район Колычево", - пояснила Налетова.



По ее словам, протест продолжается четвертые сутки, и только 28 марта на место стихийной акции прибыл ОМОН. Она отметила, что накануне, на третьи сутки, "соизволил приехать глава городского округа Коломна". Он вышел к людям и предложил встретиться с членами инициативной группы и активистами.



Вечером 27 марта активисты поехали на встречу в администрацию, "при этом пикеты не снимались - как стояли люди, так и стоят". "Лебедев якобы ввел мораторий на ввоз мусора, пообещал в пятницу провести повторную встречу с жителями. Сказал, что съездит в правительство, привезет оттуда какое-то готовое решение нашей проблемы. Ну, собственно, чего и требовали люди... А сегодня подъехал ОМОН", - добавила Налетова.



Позднее стало известно, что Устинову и Ефсееву пытаются заставить подписать объяснительную, где они признаются, что являются организаторами незаконного митинга. Задержанные не стали подписывать документ. После этого стало известно, то их "отпускают из отдела полиции, им вручат повестку в суд и назначат время для встречи".



Как сообщал портал



По данным сайта



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В пресс-службе администрации городского округа Коломны тем временем заверили общественность в том, что завоз мусора из Москвы на полигон "Воловичи" был временно приостановлен, передает



"Сейчас ведутся мероприятия, которые станут основой для запуска системы дегазации. Через две недели на объект приедет группа голландских специалистов, которые после оценки ситуации определят возможный способ дегазации", - добавили чиновники.



Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев пообещал, что дальнейшего расширения полигона "Воловичи" не будет. "Место захоронения отходов разместят в другом месте в Коломенском городском округе. Там, где полигон не будет беспокоить жителей", - объяснил он.



Полигон "Воловичи", который был введен в эксплуатацию в 1990 году, расположен вблизи деревни Воловичи в Коломенском округе на площади 22 га. Полигон принадлежит МУП "Спецавтохозяйство", предприятие имеет лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, отмечает агентство. В Коломенском районе Подмосковья на четвертые сутки акции против завоза иногороднего мусора на полигон ТБО "Воловичи" начались задержания. Сотрудники ОМОНа задержали троих жителей Коломны. Среди задержанных оказалась женщина с ребенком. По другим данным, количество задержанных измеряется десятками.О задержании трех человек рассказала "Дождю" Ирина Налетова, местная жительница и член инициативной группы протестующих. По ее словам, задержали двух участниц рабочей группы, сформированной накануне для встречи с главой Коломенского городского округа Денисом Лебедевым.В разговоре с "Новой газетой" Налетова уточнила имена задержанных - это Ольга Ефсеева и Екатерина Устинова. Причем Ефсееву задержали вместе с 11-летней дочерью.Активистка рассказала "Дождю", что обвинений задержанным не предъявляли. "Никаких предъявлений не было, их просто забрали и увезли в ОВД в городе, в район Колычево", - пояснила Налетова.По ее словам, протест продолжается четвертые сутки, и только 28 марта на место стихийной акции прибыл ОМОН. Она отметила, что накануне, на третьи сутки, "соизволил приехать глава городского округа Коломна". Он вышел к людям и предложил встретиться с членами инициативной группы и активистами.Вечером 27 марта активисты поехали на встречу в администрацию, "при этом пикеты не снимались - как стояли люди, так и стоят". "Лебедев якобы ввел мораторий на ввоз мусора, пообещал в пятницу провести повторную встречу с жителями. Сказал, что съездит в правительство, привезет оттуда какое-то готовое решение нашей проблемы. Ну, собственно, чего и требовали люди... А сегодня подъехал ОМОН", - добавила Налетова.Позднее стало известно, что Устинову и Ефсееву пытаются заставить подписать объяснительную, где они признаются, что являются организаторами незаконного митинга. Задержанные не стали подписывать документ. После этого стало известно, то их "отпускают из отдела полиции, им вручат повестку в суд и назначат время для встречи".Как сообщал портал "Озеры-Инфо" , около 16:00 в среду сотрудники полиции оцепили дорогу к свалке и вытеснили протестующих против завоза московского мусора на полигон.По данным сайта "Коломна-справка" , накануне утром Лебедев приезжал к протестующим в поселок Первомайский, где уже четвертый день идет акция против завоза мусора из Москвы на полигон "Воловичи". Глава округа пригласил инициативную группу прийти вечером в здание окружной администрации для обсуждения сложившейся ситуации и решения проблемы.Портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на слова местных жителей, в свою очередь, сообщает о 30 задержанных. Издание также подтверждает, что после задержания людей повезли в Колычевский ОВД.В пресс-службе администрации городского округа Коломны тем временем заверили общественность в том, что завоз мусора из Москвы на полигон "Воловичи" был временно приостановлен, передает "Интерфакс" "Сейчас ведутся мероприятия, которые станут основой для запуска системы дегазации. Через две недели на объект приедет группа голландских специалистов, которые после оценки ситуации определят возможный способ дегазации", - добавили чиновники.Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев пообещал, что дальнейшего расширения полигона "Воловичи" не будет. "Место захоронения отходов разместят в другом месте в Коломенском городском округе. Там, где полигон не будет беспокоить жителей", - объяснил он.Полигон "Воловичи", который был введен в эксплуатацию в 1990 году, расположен вблизи деревни Воловичи в Коломенском округе на площади 22 га. Полигон принадлежит МУП "Спецавтохозяйство", предприятие имеет лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, отмечает агентство.



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