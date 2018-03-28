МЧС посоветовало москвичам поменьше быть на улице в среду вечером и закрывать дома форточки Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



Специалисты рекомендуют по возможности меньше находиться на открытом воздухе, а дома закрывать окна и форточки, а также использовать систему кондиционирования и очистки воздуха. По прогнозам синоптиков, вечером в среду температура в Москве может опуститься до 10 градусов мороза. Ветер северный, порывами до 8 метров в секунду. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей. Предупреждение действует с 18:00 среды до 10:00 четверга в Москве и Подмосковье.Специалисты рекомендуют по возможности меньше находиться на открытом воздухе, а дома закрывать окна и форточки, а также использовать систему кондиционирования и очистки воздуха. По прогнозам синоптиков, вечером в среду температура в Москве может опуститься до 10 градусов мороза. Ветер северный, порывами до 8 метров в секунду.



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