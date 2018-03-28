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МЧС посоветовало москвичам поменьше быть на улице в среду вечером и закрывать дома форточки
28 марта 2018 г. | Время публикации 15:55
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей. Предупреждение действует с 18:00 среды до 10:00 четверга в Москве и Подмосковье.

Специалисты рекомендуют по возможности меньше находиться на открытом воздухе, а дома закрывать окна и форточки, а также использовать систему кондиционирования и очистки воздуха. По прогнозам синоптиков, вечером в среду температура в Москве может опуститься до 10 градусов мороза. Ветер северный, порывами до 8 метров в секунду.
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Среда, 28 марта 2018 г. // Последняя новость 15:55
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