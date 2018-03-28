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Синоптики: весна "покажет свое обличье" с выходных
28 марта 2018 г. | Время публикации 14:40
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Метеорологи прогнозируют по-настоящему весеннее потепление в Москве и Подмосковье: днем в субботу и воскресенье потеплеет до плюсовой температуры, а в понедельник будет до плюс 11 градусов. Об этом заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По расчетам, которые мы только что провели, в выходные ожидается смена циркуляции - с запада к нам приблизится зона низкого давления, что приведет к повышению температуры. Весна покажет свое обличье", - сказал Вильфанд. По его словам, четверг и пятница будут холодными: ночью минус 10 - минус 12, днем до плюс одного градуса.

В субботу ночью в столичном регионе будет минус 4, но днем уже "вполне симпатичные" 3-5 градусов тепла. В воскресенье, 1 апреля, потепление закрепится: днем будет плюс 6, по области до 7 градусов тепла. А в понедельник, 2 апреля, в дневные часы будет уже плюс 6 - плюс 11 градусов, а ночью температура поднимется до плюс 5 градусов. В то же время не исключены и похолодания.

"Конечно же, это не окончательный приход весны: высота снега 44 сантиметра - это более чем два раза превышает обычную нормальную высоту снега. Да, будут возвращаться отрицательные температуры ночью, и постоянных плюс десять днем ждать пока все-таки не стоит", - отметил Вильфанд.
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Среда, 28 марта 2018 г. // Последняя новость 15:55
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