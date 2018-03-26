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Во всех школах Волоколамска проверят качество воды после жалоб детей на плохое самочувствие
28 марта 2018 г. | Время публикации 15:13
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Специалисты проверят качество воды в школах Волоколамского района Подмосковья после выбросов со свалки "Ядрово" и массовых жалоб детей на плохое самочувствие. Об этом сообщила главный терапевт Московской области Наталья Санина. В шести школах пробы воды уже взяли, передает "Интерфакс".

"Дети пьют в школах, дети кушают в школах. Вода там должна быть чистая. Поэтому мы проехали школы, убедились, что с прокурорскими анализами там взяты анализы воды", - сказала Санина. Результаты проб озвучат публично. Кроме того, учителя в волоколамских школах обязаны начинать уроки с вопроса о самочувствии детей.

В то же время Санина отметила, что медики пока не обнаружили токсинов во взятой на анализ крови жителей Волоколамска - ни у взрослых, ни у детей. По словам главного терапевта, медики взяли большой объем проб крови, но провести исследование одновременно невозможно из-за необходимости соблюдать методику.

Узкопрофильные специалисты Волоколамской центральной районной больницы - гастроэнтерологи, пульмонологи, аллергологи, терапевты, дерматологи - осмотрели свыше 200 местных жителей на наличие заболеваний, передает РИАМО. Жители района могут прийти на диспансеризацию в больницу с 10:00 до 16:00.

Кроме того, в Волоколамск приехал главный токсиколог Федерального медико-биологического агентства России Ильдар Ахметов, чтобы разобраться в ситуации с жалобами людей на плохое самочувствие из-за полигона "Ядрово", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав. Накануне сообщалось, что в среду начнутся первые заезды жителей Волоколамска в оздоровительные лагеря Подмосковья.

Напомним, на прошлой неделе более 300 человек обратились за медицинской помощью в связи с выбросами на свалке "Ядрово". Дети и взрослые жаловались на общее недомогание, повышенную утомляемость, тошноту, головные боли, у некоторых детей отмечалось кровотечение из носа. Шестеро детей были госпитализированы. Позже врачи заявили, что связи между плохим самочувствием людей и выбросами нет, а у пациентов фиксируются только характерные весенние заболевания.

Жители рассказывают, что детям ставили диагнозы, не связанные с отравлением, в частности, ОРВИ или аллергии. Некоторым детям, по словам родителей, вообще не давали справок и не отмечали их обращение в больницу. 21 марта жители устроили стихийный митинг возле районной больницы с требованием признать массовое отравление свалочными газами. Прибывшего на место губернатора Подмосковья Андрея Воробьева митингующие закидали снежками, а на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова напали.

Вскоре после этого Гаврилов был уволен - как пояснил потом глава области, "за потерю диалога с жителями". При этом выбросы со свалки чиновники называют неопасными. Ликвидировать зловоние полигона обещают к середине лета, однако закрывать свалку, чего требуют жители, не планируется.

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