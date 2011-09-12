Около 200 начинающих моделей попали в "долговое рабство"

Полиция проверяет модельное агентство Space models, руководство которого брало кредиты по паспортам своих учениц. Как сообщает Telegram-канал Mash
, жертвами мошенников стали около двухсот девушек.
Отмечается, что внешность манекенщиц была не так важна, главным же требованием было внести 90 тысяч рублей за обучение. Эти деньги агентство получало в кредит и тайком от кандидаток. Получая ксерокопии документов при трудоустройстве, мошенники брали займы по этим документам. Деньги фирма забирала себе, а возвращать их приходится несостоявшимся моделям. Одна из девушек заявила, что вообще не знала ни о какой плате за обучение.
Разного рода кредитные мошенничества в столице не редкость. В конце прошлого года автопатрульные района Зябликово задержали жителя столицы, который пытался получить кредитную карту, переодевшись в женскую одежду
и используя паспорт 65-летней женщины. Злоумышленник успел сбежать до приезда полицейских, но его удалось поймать. Выяснилось, что 39-летний мужчина пытался получить кредит по паспорту своей умершей матери, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на преступление и мошенничестве. А в конце 2015 года задержали женщину, которая регулярно брала кредиты по паспорту соседки, пользуясь внешним сходством
, сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.
В 2015 году СМИ сообщили о появлении в столице "кредитоматов"
, позволяющих моментально получить 10-15 тысяч рублей только по скану паспорта. Стоят такие терминалы в основном на железнодорожных станциях и в торговых центрах. Соблазн воспользоваться недостающей суммой оборачивается для заемщиков долговой ямой: даже за небольшую сумму придется отдать больше 700% годовых.
Выдачей кредитов через автоматы вполне законно занимаются микрофинансовые организации, астрономические суммы покрывают их риски. Владельцы утверждают, что возможность использования поддельных документов исключена: на терминалах установлены фото- и видеокамера, а сканеры снимают в ультрафиолетовом и инфракрасном свете. Однако, теоретически, искатель легких денег может отсканировать чужой паспорт. Доказывать, что документ украден или потерян
, долго и сложно.