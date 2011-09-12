Около 200 начинающих моделей попали в "долговое рабство"

26 декабря 2017 г. Переодетый женщиной москвич пытался оформить кредит на умершую мать

Сотрудника кредитной организации смутил посетитель в женской одежде, пытавшийся получить кредитную карту по паспорту 65-летней женщины. Злоумышленник сбежал до приезда полиции, но его удалось поймать.