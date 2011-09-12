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Около 200 начинающих моделей попали в "долговое рабство"
28 мая 2018 г. | Время публикации 09:44
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Полиция проверяет модельное агентство Space models, руководство которого брало кредиты по паспортам своих учениц. Как сообщает Telegram-канал Mash, жертвами мошенников стали около двухсот девушек.

Отмечается, что внешность манекенщиц была не так важна, главным же требованием было внести 90 тысяч рублей за обучение. Эти деньги агентство получало в кредит и тайком от кандидаток. Получая ксерокопии документов при трудоустройстве, мошенники брали займы по этим документам. Деньги фирма забирала себе, а возвращать их приходится несостоявшимся моделям. Одна из девушек заявила, что вообще не знала ни о какой плате за обучение.

Разного рода кредитные мошенничества в столице не редкость. В конце прошлого года автопатрульные района Зябликово задержали жителя столицы, который пытался получить кредитную карту, переодевшись в женскую одежду и используя паспорт 65-летней женщины. Злоумышленник успел сбежать до приезда полицейских, но его удалось поймать. Выяснилось, что 39-летний мужчина пытался получить кредит по паспорту своей умершей матери, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на преступление и мошенничестве. А в конце 2015 года задержали женщину, которая регулярно брала кредиты по паспорту соседки, пользуясь внешним сходством, сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.

В 2015 году СМИ сообщили о появлении в столице "кредитоматов", позволяющих моментально получить 10-15 тысяч рублей только по скану паспорта. Стоят такие терминалы в основном на железнодорожных станциях и в торговых центрах. Соблазн воспользоваться недостающей суммой оборачивается для заемщиков долговой ямой: даже за небольшую сумму придется отдать больше 700% годовых.

Выдачей кредитов через автоматы вполне законно занимаются микрофинансовые организации, астрономические суммы покрывают их риски. Владельцы утверждают, что возможность использования поддельных документов исключена: на терминалах установлены фото- и видеокамера, а сканеры снимают в ультрафиолетовом и инфракрасном свете. Однако, теоретически, искатель легких денег может отсканировать чужой паспорт. Доказывать, что документ украден или потерян, долго и сложно.

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Понедельник, 28 мая 2018 г. // Последняя новость 09:44
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