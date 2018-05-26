Поврежденную вандалом картину Репина в Третьяковке после реставрации будут хранить в бронированной капсуле Рубрики: Культура

© РИА Новости / Евгения Новоженина Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей



Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова выразила обеспокоенность тем, что сейчас законодательство предполагает максимум три года лишения свободы или штраф до 3 миллионов рублей. "Мы бы хотели инициировать обсуждение вопроса за ужесточение наказание за вандализм в отношении художественных ценностей", - сказала Трегулова.



Она напомнила о реформе охраны в культурных учреждениях в 2015 году: тогда почти все музеи перешли на частную охрану вместо государственной. Третьяковке удалось сохранить полицейскую охрану, галерею охраняет Росгвардия. "Но нам сократили количество постов. Я бы очень хотела, чтобы музейное сообщество и Минкультуры вернулись к рассмотрению этого вопроса", - сказала Трегулова.



В комитете Госдумы по культуре готовы вносить поправки, ужесточающие наказание за порчу художественных ценностей, но призывают вначале изучить правоприменительную практику, сказала первый замглавы комитета Ольга Казакова. Она отметила, что подобные случаи вандализма происходят редко, и усомнилась в том, что этому способствует мягкость трактовки таких нарушений законодательством.



"Под каждый случай, конечно, подстраивать законодательство смысла нет, но если у Минкульта есть информация о системности, допустим, таких преступлений и правонарушений, или есть аналитика по случаям, которые имели место, а может быть, сами нарушители говорят в процессе следствия, что они это сделали только потому, что не видят серьезных последствий - если это так, и мы можем в законе принять норму, которая на будущее позволит предотвратить такие случаи, то конечно, это нужно делать", - сказала Казакова.



В Третьяковке нападение вандала сравнили с терроризмом



Директор Третьяковской галереи назвала нападение на картину Ильи Репина "событием страшным и пугающим", сравнив его с терроризмом. По мнению Зельфиры Трегуловой, оно "говорит об агрессии, царящей в обществе". Она отметила, что полотно покидало стены галереи только во время войны, это "вещь важнейшая и крайне хрупкая".



После реставрации картина будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе. "Когда - сказать сложно, это зависит от того, какой сложности реставрацию мы будем осуществлять", - сказала Трегулова. По словам главного хранителя Государственной Третьяковской галереи Татьяны Городковой, картина "Иван Грозный и сын его Иван" с 1996 года до лета 2017-го была защищена стеклом, сделанным в Германии. При этом на нем не было антивандальной пленки, так как "само стекло не предполагает наклеивания на него чего-либо". Летом прошлого года, в рамках подготовки к персональной выставке Репина, прошли работы по укреплению картины, после чего немецкое стекло установили обратно.



Директор Третьяковки отметила, что есть японское антибликовое и антивандальное стекло, но оно "очень тяжелое, его невозможно вмонтировать в раму". Трегулова пояснила, что такое стекло устанавливают поверх стенных ниш, куда помещают картины. Стоимость стекла - "десятки, если не сотни тысяч евро", поэтому музей может приобрести его только "опираясь на помощь партнеров", заключила директор галереи.



Картина Репина, как и все другие полотна из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, не была застрахована. По словам главного хранителя музея, российское законодательство этого не требует. Страхование нужно только на время вывоза картин из России на выставки. "Страхование постоянной экспозиции действительно будет стоить больших денег, можно рассчитать и конкретную сумму, но для этого необходимо оценить стоимость каждого предмета в коллекции и ряд других факторов", - пояснил ТАСС начальник отдела страхования выставочных и ценных грузов "Ингосстраха" Мирко Мудринич.



Многомиллионную реставрацию оплатит Сбербанк



Все расходы, связанные с реставрацией, готов взять на себя Сбербанк, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его оценке, стоимость работ может составить 5-10 миллионов рублей. Председатель правления Сбербанка Герман Греф пообещал помочь "в кратчайшие сроки вернуть ценнейший экспонат посетителям музея".



"Более того, Сбербанк предлагает музею сделать самые современные средства защиты наиболее ценных картин экспозиции, например, особо прочные короба, используемые в других музеях такого уровня. Нужно сделать все, чтобы избежать повторения инцидентов в будущем", - сказал Греф.



Руководство Третьяковской галереи со свой стороны задумается над тем, чтобы приглашать психиатров и психологов для определения потенциально опасных посетителей. Кроме того, музей будет настаивать на том, чтобы кафе и рестораны при галерее перестали торговать спиртными напитками. Трегулова отметила, что все эти заведения являются арендаторами.



"В ресторане "Братья Третьяковы" есть алкогольные напитки, маленькие шкалики алкоголя были в кафе. Сейчас будем разговаривать, чтобы это оттуда убиралось. Ресторан - отдельное здание, будет сложно убедить владельцев отказаться. Но лицензии у заведений, безусловно, есть", - сказала директор Третьяковской галереи.



Напомним, 26 мая полиция задержала 37-летнего жителя Воронежской области, который металлическим столбиком разбил стекло и повредил картину "Иван Грозный и сын его Иван", также известную как "Иван Грозный убивает своего сына". В результате центральная часть холста порвалась в трех местах на фигуре царевича, от падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама.



Задержанный рассказал, что приехал специально посмотреть на картину, а уже перед уходом выпил в буфете при музее "сто грамм водки", от которой его Минкультуры и Третьяковская галерея требуют ужесточить наказание за порчу художественных произведений после нападения вандала на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". "Минкультуры настаивает на максимально суровом, жестком наказании для этого человека, повредившего картину", - сказал первый замминистра культуры Владимир Аристархов (цитата по "Интерфаксу" ).Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова выразила обеспокоенность тем, что сейчас законодательство предполагает максимум три года лишения свободы или штраф до 3 миллионов рублей. "Мы бы хотели инициировать обсуждение вопроса за ужесточение наказание за вандализм в отношении художественных ценностей", - сказала Трегулова.Она напомнила о реформе охраны в культурных учреждениях в 2015 году: тогда почти все музеи перешли на частную охрану вместо государственной. Третьяковке удалось сохранить полицейскую охрану, галерею охраняет Росгвардия. "Но нам сократили количество постов. Я бы очень хотела, чтобы музейное сообщество и Минкультуры вернулись к рассмотрению этого вопроса", - сказала Трегулова.В комитете Госдумы по культуре готовы вносить поправки, ужесточающие наказание за порчу художественных ценностей, но призывают вначале изучить правоприменительную практику, сказала первый замглавы комитета Ольга Казакова. Она отметила, что подобные случаи вандализма происходят редко, и усомнилась в том, что этому способствует мягкость трактовки таких нарушений законодательством."Под каждый случай, конечно, подстраивать законодательство смысла нет, но если у Минкульта есть информация о системности, допустим, таких преступлений и правонарушений, или есть аналитика по случаям, которые имели место, а может быть, сами нарушители говорят в процессе следствия, что они это сделали только потому, что не видят серьезных последствий - если это так, и мы можем в законе принять норму, которая на будущее позволит предотвратить такие случаи, то конечно, это нужно делать", - сказала Казакова.Директор Третьяковской галереи назвала нападение на картину Ильи Репина "событием страшным и пугающим", сравнив его с терроризмом. По мнению Зельфиры Трегуловой, оно "говорит об агрессии, царящей в обществе". Она отметила, что полотно покидало стены галереи только во время войны, это "вещь важнейшая и крайне хрупкая".После реставрации картина будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе. "Когда - сказать сложно, это зависит от того, какой сложности реставрацию мы будем осуществлять", - сказала Трегулова. По словам главного хранителя Государственной Третьяковской галереи Татьяны Городковой, картина "Иван Грозный и сын его Иван" с 1996 года до лета 2017-го была защищена стеклом, сделанным в Германии. При этом на нем не было антивандальной пленки, так как "само стекло не предполагает наклеивания на него чего-либо". Летом прошлого года, в рамках подготовки к персональной выставке Репина, прошли работы по укреплению картины, после чего немецкое стекло установили обратно.Директор Третьяковки отметила, что есть японское антибликовое и антивандальное стекло, но оно "очень тяжелое, его невозможно вмонтировать в раму". Трегулова пояснила, что такое стекло устанавливают поверх стенных ниш, куда помещают картины. Стоимость стекла - "десятки, если не сотни тысяч евро", поэтому музей может приобрести его только "опираясь на помощь партнеров", заключила директор галереи.Картина Репина, как и все другие полотна из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, не была застрахована. По словам главного хранителя музея, российское законодательство этого не требует. Страхование нужно только на время вывоза картин из России на выставки. "Страхование постоянной экспозиции действительно будет стоить больших денег, можно рассчитать и конкретную сумму, но для этого необходимо оценить стоимость каждого предмета в коллекции и ряд других факторов", - пояснил ТАСС начальник отдела страхования выставочных и ценных грузов "Ингосстраха" Мирко Мудринич.Все расходы, связанные с реставрацией, готов взять на себя Сбербанк, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его оценке, стоимость работ может составить 5-10 миллионов рублей. Председатель правления Сбербанка Герман Греф пообещал помочь "в кратчайшие сроки вернуть ценнейший экспонат посетителям музея"."Более того, Сбербанк предлагает музею сделать самые современные средства защиты наиболее ценных картин экспозиции, например, особо прочные короба, используемые в других музеях такого уровня. Нужно сделать все, чтобы избежать повторения инцидентов в будущем", - сказал Греф.Руководство Третьяковской галереи со свой стороны задумается над тем, чтобы приглашать психиатров и психологов для определения потенциально опасных посетителей. Кроме того, музей будет настаивать на том, чтобы кафе и рестораны при галерее перестали торговать спиртными напитками. Трегулова отметила, что все эти заведения являются арендаторами."В ресторане "Братья Третьяковы" есть алкогольные напитки, маленькие шкалики алкоголя были в кафе. Сейчас будем разговаривать, чтобы это оттуда убиралось. Ресторан - отдельное здание, будет сложно убедить владельцев отказаться. Но лицензии у заведений, безусловно, есть", - сказала директор Третьяковской галереи.Напомним, 26 мая полиция задержала 37-летнего жителя Воронежской области, который металлическим столбиком разбил стекло и повредил картину "Иван Грозный и сын его Иван", также известную как "Иван Грозный убивает своего сына". В результате центральная часть холста порвалась в трех местах на фигуре царевича, от падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама.Задержанный рассказал, что приехал специально посмотреть на картину, а уже перед уходом выпил в буфете при музее "сто грамм водки", от которой его "накрыло" . В правоохранительных органах сообщали, что мужчина объяснил свои действия желанием "восстановить историческую справедливость", так как изображенные на полотне исторические факты недостоверны. Ущерб, нанесенный Третьяковской галерее, оценивается более чем в 500 тысяч рублей , возбуждено уголовное дело.



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