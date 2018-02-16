СК возбудил уголовное дело после падения шкафа на девочку в детском саду Рубрики: Происшествия

Global Look Press



Пострадавшая находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По версии следствия, шкаф был плохо прикреплен к стене. Следователи допросили директора детсада, 39-летней женщине предъявлено обвинение по пунктам "б, в" части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка).



На допросе женщина признала вину. Назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения. В феврале СК возбудил уголовное дело после гибели трехлетней воспитанницы детского сада в Новой Москве во время прогулки. Первоначально предполагалось, что она могла замерзнуть насмерть по недосмотру воспитателей, "забывших" ее на улице. После проведения экспертизы предварительной причиной гибели ребенка была названа Столичные следователи возбудили уголовное дело против учредителя и директора частного детского сада после падения шкафа на четырехлетнюю девочку. Инцидент произошел 25 мая в раздевалке детсада. Когда семилетний ребенок потянулся за верхней одеждой, крепления двухъярусного детского шкафа оборвались, и он упал на стоявшую рядом девочку, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.Пострадавшая находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По версии следствия, шкаф был плохо прикреплен к стене. Следователи допросили директора детсада, 39-летней женщине предъявлено обвинение по пунктам "б, в" части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка).На допросе женщина признала вину. Назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения. В феврале СК возбудил уголовное дело после гибели трехлетней воспитанницы детского сада в Новой Москве во время прогулки. Первоначально предполагалось, что она могла замерзнуть насмерть по недосмотру воспитателей, "забывших" ее на улице. После проведения экспертизы предварительной причиной гибели ребенка была названа сердечная дисфункция



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 февраля 2018 г. Трехлетнюю девочку обнаружили мертвой после прогулки в детсаду, возбуждено уголовное дело

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