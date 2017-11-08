Дым от горящей свалки "Съяново" в Подмосковье опаснее выбросов с полигона "Ядрово", предупредил Гринпис

Возгорание на мусорном полигоне "Съяново"
в Серпуховском районе Московской области может нанести серьезный вред здоровью населения, сообщил "Интерфаксу"
руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев. По его словам, ситуация на свалке может оказаться "гораздо серьезнее" по сравнению с другими проблемными полигонами, где происходил выброс свалочного газа.
"Например, загрязнитель в "Ядрово", в первую очередь, газ, безусловно, токсичен, но не настолько. Здесь же, когда свалка горит, в легкие и бронхи летит сажа от горения, а также канцерогенные вещества, начиная от бензопирена и заканчивая более серьезными веществами и тяжелыми металлами", - объяснил Киселев.
По его словам, нахождение в зоне воздействия дыма не пройдет бесследно для здоровья. В частности, могут возникнуть проблемы с органами дыхания. "Самые серьезные последствия могут проявиться у людей примерно через пять лет. Поэтому желателен мониторинг здоровья пострадавшего населения", - подчеркнул эколог. Он отметил, что "это может быть очень надолго", если тление на полигоне сопровождается горением свалочного газа.
Жительница микрорайона Ивановские дворики, расположенного в непосредственной близости от "Съяново", рассказала радиостанции "Говорит Москва"
, что днем в понедельник запах гари ощущался очень сильно. Она отметила, что местные жители неоднократно обращались в Минэкологии и к президенту РФ по поводу свалки, создавали петиции и собирали подписи.
В протоколе внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Серпуховского района, копию которого приводит портал "Ока.fm"
, говорится, что жители начали жаловаться на запах гари и дыма еще 21 мая. В результате горения полигона выделяются вещества первого и второго классов опасности, которые оказывают негативное влияние на здоровье населения и окружающую среду, гласит документ.
В опасную зону попадают населенные пункты Серпуховского района, дачные и садовые товарищества, а также сам Серпухов, где проживает более 100 тысяч человек. Ситуация в районе усугубляется тем, что оператор другого полигона "Лесная" ограничил прием отходов, в результате чего мусор складируется в переполненных контейнерах.
"Непринятие оперативных мер приведет к экологической катастрофе, ущербу здоровья людей с последующим социальным взрывом и необратимым процессам загрязнения окружающей среды", - подытожил на заседании комиссии глава Серпуховского района Александр Шестун. Комиссия намерена ходатайствовать перед властями Подмосковья о введении в районе режима ЧС регионального уровня.
Министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган в понедельник отметил, что полигон загорелся, "как только перестали за ним следить". "То ли поджог, то ли еще что-то", - добавил он (цитата по РИАМО
). По его словам, на месте уже работает группа, которая в ближайшее время определит, кто будет заниматься противопожарными мероприятиями. Специальная бригада начнет завозить грунты и снижать температуру внутри тела полигона.
В конце прошлого года на ликвидацию тления на полигоне "Съяново" выделили 30 миллионов рублей
. Как пишет "Ока.fm", подряд получила фирма "Вива Транс", якобы близкая к областному правительству и всегда привлекаемая к выполнению подобных работ. Компания провела на полигоне шесть месяцев, и на прошлой неделе вывезла оттуда всю технику. Вскоре после этого на свалке произошло новое возгорание.