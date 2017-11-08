Дым от горящей свалки "Съяново" в Подмосковье опаснее выбросов с полигона "Ядрово", предупредил Гринпис

28 мая 2018 г. Режим ЧС могут ввести в Серпуховском районе Подмосковья из-за горящего мусорного полигона

Бывший оператор полигона "Съяново-1" находится под следствием из-за нарушений природоохранного законодательства. Свалка фактически бесхозна, из-за этого там периодически горит мусор. Специалисты нашли многочисленные очаги возгорания.