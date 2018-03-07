В Печатниках обнаружили свалку мусора, не доехавшего до закрытого полигона "Кучино" Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



Свалка по адресу: Шоссейная, 2Г представляет собой кучу отходов высотой 5-6 метров на участке в 8000 квадратных метров. Вывоз такой кучи мусора на официальный полигон обойдется в 40 миллионов рублей, однако коммунальщики предпочли свалить его в 650 метрах от жилой застройки и прямо за магазином "МEТRО".



Ответственность за организацию свалки взяло на себя ООО "ТОСТ", основным видом деятельности которого являются "транспортные услуги". Но с 2015 года дела фирмы шли плохо, и она решили попробовать себя в сфере утилизации мусора. В 2017 году фирма сдала самовольно занятый участок в аренду ООО "Автоспецтранс" для размещения отходов, но арендатор исчез сразу завоза мусора, не заплатив арендную плату. Как выяснили полицейские, изначально отходы предназначались для полигона ТБО "Кучино", но из-за его закрытия попали в Печатники.



В префектуре Юго-Восточного округа сообщили, что переработкой и складированием отходов на территории Печатников могут заниматься только три предприятия. По месту нахождения ООО "ТОСТ" таких предприятий нет.



За незаконное размещение мусора на участке и нарушение экологических требований Госинспекция по недвижимости и департамент природопользования оштрафовали обе фирмы. ООО "ТОСТ" обжалует постановления в суде и судится с арендатором, требуя очистить участок. Заседание в Арбитражном суде Москвы состоится 29 мая. В управе района Печатники обещают убрать мусор до 30 июня.



В марте на свалке побывали активисты района и съемочная группа одного из телеканалов, причем среди мусора здесь был обнаружен



Предприниматель сдал в аренду не принадлежащий ему участок на Шоссейной улице, превратившийся в очередную несанкционированную свалку. В полиции выяснили, что завезенный мусор изначально предназначался для полигона "Кучино", но из-за его закрытия попал в Печатники. Об этом на портале народного совета района Печатники сообщает муниципальный депутат Виталий Третьюхин.Свалка по адресу: Шоссейная, 2Г представляет собой кучу отходов высотой 5-6 метров на участке в 8000 квадратных метров. Вывоз такой кучи мусора на официальный полигон обойдется в 40 миллионов рублей, однако коммунальщики предпочли свалить его в 650 метрах от жилой застройки и прямо за магазином "МEТRО".Ответственность за организацию свалки взяло на себя ООО "ТОСТ", основным видом деятельности которого являются "транспортные услуги". Но с 2015 года дела фирмы шли плохо, и она решили попробовать себя в сфере утилизации мусора. В 2017 году фирма сдала самовольно занятый участок в аренду ООО "Автоспецтранс" для размещения отходов, но арендатор исчез сразу завоза мусора, не заплатив арендную плату. Как выяснили полицейские, изначально отходы предназначались для полигона ТБО "Кучино", но из-за его закрытия попали в Печатники.В префектуре Юго-Восточного округа сообщили, что переработкой и складированием отходов на территории Печатников могут заниматься только три предприятия. По месту нахождения ООО "ТОСТ" таких предприятий нет.За незаконное размещение мусора на участке и нарушение экологических требований Госинспекция по недвижимости и департамент природопользования оштрафовали обе фирмы. ООО "ТОСТ" обжалует постановления в суде и судится с арендатором, требуя очистить участок. Заседание в Арбитражном суде Москвы состоится 29 мая. В управе района Печатники обещают убрать мусор до 30 июня.В марте на свалке побывали активисты района и съемочная группа одного из телеканалов, причем среди мусора здесь был обнаружен городок гастарбайтеров . В полиции поселенцев посчитали сотрудниками, а их хижины – постройками "для переодевания, кратковременного отдыха, а также для приготовления пищи". Позже окружная комиссия по пресечению самовольного строительства признала постройки незаконными и предписала их снести. Заместитель начальника ОМВД Печатники Владимир Вольченко пообещал не допустить дальнейший завоз мусора и включить свалку в маршрут патрулирования нарядов полиции.



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