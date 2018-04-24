В Подмосковье определили места под первые три мусороперерабатывающих комплекса

28 мая 2018 г. Москва будет ежегодно выделять три миллиарда рублей на рекультивацию подмосковных свалок

Деньги из столичного бюджета будут направлены на развитие раздельного сбора мусора, сортировки и рекультивацию свалок в Московской области. Столичный мэр заявил, что это позволит нормализовать ситуацию в течение двух лет.