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В Подмосковье определили места под первые три мусороперерабатывающих комплекса
28 мая 2018 г. | Время публикации 20:27 | Последние изменения 20:38
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Александр Коган | Министерство экологии и природопользования Московской области
Первые три из 11 комплексов по сортировке и переработке мусора в Подмосковье построят в городских округах Зарайск, Рошаль и Серебряные Пруды. Об этом сообщил на круглом столе в Москве министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в понедельник. Первые мусороперерабатывающие комплексы (МПК) планируется запустить уже осенью, передает "Интерфакс".

Объекты в Рошале и Серебряных Прудах рассчитывают построить за четыре-пять месяцев, оба они проходят экспертизу. По словам Когана, стройка в деревне Солопово Зарайска начнется чуть позже, но там мусороперерабатывающий комплекс также планируют запустить в указанные сроки. Строительство всех 11 МПК завершится в конце 2019 года.

Коган отметил, что после выхода комплексов на полную мощность можно будет окончательно закрыть и рекультивировать 15 работающих мусорных полигонов Подмосковья. Помимо МПК в Московской области построят четыре мусоросжигательных завода. На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица будет ежегодно выделять Подмосковью три миллиарда рублей на рекультивацию свалок.
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