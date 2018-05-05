Воробьев намерен снова возглавить сотрясаемое мусорными скандалами Подмосковье, чтобы сделать его "здоровым и чистым"

28 мая 2018 г. РБК: Кремль поддержит выдвижение мэра Москвы и губернатора Подмосковья на новый срок

В ближайшее время Владимир Путин проведет встречи с главами регионов, которые получат поддержку Кремля при выдвижении на новый срок. В их число входят мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.