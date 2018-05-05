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Воробьев намерен снова возглавить сотрясаемое мусорными скандалами Подмосковье, чтобы сделать его "здоровым и чистым"
28 мая 2018 г. | Время публикации 14:17 | Последние изменения 14:33
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил руководящему составу регионального правительства о намерении снова баллотироваться на пост главы Подмосковья. "9 сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз", - сказал Воробьев, слова которого приводит РИАМО.

На праймериз глава региона не только заявит о готовности выдвигаться на новый срок, но и представит программу развития Подмосковья. "Стратегическая задача - сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым", - сказал Воробьев. "Интерфакс" уточняет, что 30 мая в Подольске состоится встреча секретарей первичных и местных отделений "Единой России" с участниками предварительного голосования на выборах губернатора Московской области. 9 и 10 июня состоятся сами праймериз.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, выступая в поддержку Воробьева, заявил, что многие задачи, поставленные действующим губернатором пять лет назад, в начале его руководства областью, "сегодня уже решены, регион по праву носит свой статус "региона-лидера". В частности, по его словам, "почти полностью" решена проблема очередей в детских садах и второй смены в школах, "постоянно растет объем соцподдержки", развиваются особые экономические зоны.

"К тому же, многие проекты у нас заявлены как долгосрочные, для их реализации нужно куда больше, чем пять лет. За эти прошедшие годы губернатором была подготовлена вся необходимая почва, и именно в следующую пятилетку регион ждет принципиально новый этап развития", - приводятся слова Брынцалова на сайте Мособлдумы. О мусорных проблемах, сотрясающих Подмосковье не первый месяц, спикер областного парламента умолчал.

Ни слова о них не упомянули и другие члены команды Воробьева, приветствовавшие его намерение выдвигаться на новый срок. Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина заявила, что у губернатора "достаточно сильная команда, которая взяла на себя очень большие обязательства и которая имеет достаточно обширную долгосрочную программу".

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев считает, что при Воробьеве удалось добиться позитивных изменений в социальной сфере, стали решаться вопросы, назревавшие десятилетиями. "В их числе - модернизация организаций здравоохранения, поддержка материнства и детства", - уточнил Голубев.

По данным РБК, Кремль одобрит выдвижение Андрея Воробьева на новый губернаторский срок, президент РФ Владимир Путин объявит ему об этом в ходе личной встречи. Ранее стало известно, что губернатор Московской области впервые за последние несколько лет покинул группу глав регионов с очень сильным влиянием согласно рейтингу Агентства политических и экономических коммуникаций. На это повлияли скандалы, связанные с мусорными полигонами в Подмосковье.

Воробьев еще в начале апреля заявил, что намерен вновь побороться за кресло губернатора Подмосковья, однако, как писали СМИ, тогда это заявление не было согласовано с Кремлем, более того, Воробьев якобы несколько недель не мог добиться встречи с Путиным. Политиолги отмечали, что Кремль либо сам уберет Воробьева до выборов, либо поможет ему переизбраться.

В конце апреля подмосковное издание "Ока.fm" писало со ссылкой на некую инсайденрскую информацию, что управление внутренней политики Администрации президента якобы дало отрицательную рекомендацию по выдвижению Воробьева губернатором Московской области. Жители Подмосковья в свою очередь требуют отставки Воробьева на каждом митинге, посвященном проблеме мусорных полигонов.

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