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Москвичка отдала 200 долларов за встречу с самозванным актером Томом Хиддлстоном
28 мая 2018 г. | Время публикации 15:32 | Последние изменения 17:00
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Жительница Зеленограда обратилась в полицию после того, как перевела 200 долларов неизвестному, представившемуся британским актером Томом Хиддлстоном. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась женщина, проживающая в Зеленограде. Она потребовала принять к меры к неизвестному, представившемуся актером Томом Хиддлстоном. По словам потерпевшей, она общалась со злоумышленником через Twitter и WhatsApp и договорилась с ним о встрече. Неизвестный потребовал перевести ему 200 долларов через платежную систему Perfect Money, после чего перестал выходить на связь.

Кроме того, потерпевшая просит привлечь к ответственности юридическую фирму "Империалъ", куда она сперва обратилась. Женщина заплатила за услуги фирмы 29700 рублей, однако, по ее словам, юридическую помощь ей не оказали. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").
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Понедельник, 28 мая 2018 г. // Последняя новость 18:38
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