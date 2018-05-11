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В Госдуме предложили присвоить Москве статус города-курорта
28 мая 2018 г. | Время публикации 11:21 | Последние изменения 11:34
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратился в правительство с тем, чтобы инициировать процедуру признания Москвы городом-курортом. Об этом сообщает "Интерфакс".

Депутат напомнил, что год назад при рассмотрении поправок к федеральному закону о столице вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил законодательно закрепить статус Москвы как исторического поселения. "Помимо этого, я считаю, что нужно использовать все законодательные рычаги для ускоренного развития столицы в направлении города-курорта", - сказал Дегтярев.

По его словам, проведение Чемпионата мира в Москве лишний раз доказывает оздоровительную специализацию города, а Москва-река может стать главной природной зоной отдыха. "Я уже неоднократно говорил о ее большом ресурсном потенциале. Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлем. При этом комфортные условия миллионам туристов и жителей Москвы продолжит обеспечивать разветвленная транспортная система и развитая инфраструктура", — заявил Дегтярев.

Напомним, ранее Москва стала лидером рейтинга качества городской среды для 300 населенных пунктов, в том числе для 15 крупнейших городов страны, сформированного Минстроем России. В первую пятерку крупнейших городов с наиболее комфортной городской средой вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Воронеж. Несмотря на это, благоустройство в столице регулярно вызывает вопросы у блогеров и рядовых горожан.
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