

Началась онлайн-продажа билетов на экскурсии по московскому метро Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Экскурсионный маршрут по метро был разработан для иностранных гостей столицы к чемпионату миру по футболу. Во время экскурсии посетителям расскажут о современных станциях метрополитена и Московском центральном кольце (МЦК). Также экскурсанты увидят самые красивые станции метро, открытые для пассажиров еще в конце 1930-х годов.



Экскурсия начнется в музее метро на станции "Выставочная", расположенной рядом с "Москва-Сити". Здесь экскурсантам расскажут об архитектурных особенностях и необычных решениях при строительстве станций, расположенных непосредственно в деловом центре. Экскурсию продолжит поездка по МЦК: из окна можно будет увидеть наиболее живописные участки Москвы и достопримечательности, например, "Сталинский" район и другие знаменитые здания 1950-х гг. на контрасте с современными небоскребами. Участников экскурсии также ждет рассказ о более чем столетней истории развития МЦК. Кроме того, в программу экскурсий входит посещение станций, являющихся объектами культурного наследия. Например, экскурсанты побывают на станции "Площадь Революции" и "Маяковская", колонны которой покрыты рифленой нержавеющей сталью, предназначавшейся для дирижаблей. "Если встать лицом к колонне и тихо сказать в нее что-нибудь, а в это время ваш друг прислонит ухо к колонне напротив, то даже в час пик он услышит сказанные слова с противоположной стороны станции. Мифы и легенды Московского метро, история строительства и занимательные факты - все это узнают посетители экскурсий московского метро", - рассказали в пресс-службе.



Приобрести билеты онлайн можно уже сейчас



Началась онлайн-продажа билетов на экскурсии по московскому метро для иностранных гостей. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", экскурсии будут проходить с 10 июня по 15 июля.Экскурсионный маршрут по метро был разработан для иностранных гостей столицы к чемпионату миру по футболу. Во время экскурсии посетителям расскажут о современных станциях метрополитена и Московском центральном кольце (МЦК). Также экскурсанты увидят самые красивые станции метро, открытые для пассажиров еще в конце 1930-х годов.Экскурсия начнется в музее метро на станции "Выставочная", расположенной рядом с "Москва-Сити". Здесь экскурсантам расскажут об архитектурных особенностях и необычных решениях при строительстве станций, расположенных непосредственно в деловом центре. Экскурсию продолжит поездка по МЦК: из окна можно будет увидеть наиболее живописные участки Москвы и достопримечательности, например, "Сталинский" район и другие знаменитые здания 1950-х гг. на контрасте с современными небоскребами. Участников экскурсии также ждет рассказ о более чем столетней истории развития МЦК. Кроме того, в программу экскурсий входит посещение станций, являющихся объектами культурного наследия. Например, экскурсанты побывают на станции "Площадь Революции" и "Маяковская", колонны которой покрыты рифленой нержавеющей сталью, предназначавшейся для дирижаблей. "Если встать лицом к колонне и тихо сказать в нее что-нибудь, а в это время ваш друг прислонит ухо к колонне напротив, то даже в час пик он услышит сказанные слова с противоположной стороны станции. Мифы и легенды Московского метро, история строительства и занимательные факты - все это узнают посетители экскурсий московского метро", - рассказали в пресс-службе.Приобрести билеты онлайн можно уже сейчас на сайте Музея Москвы , который является партнером проекта. Также организована продажа билетов в кассе Музея Москвы по адресу: Зубовский бульвар, д. 2, корп. 3, станция метро "Парк культуры".



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