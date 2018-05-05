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Федеральный центр поддержит Собянина и Воробьева при выдвижении на новый срок
28 мая 2018 г. | Время публикации 08:37
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев
В ближайшее время Владимир Путин проведет встречи с главами регионов, которые получат поддержку Кремля при выдвижении на новый срок. Одобрение президента будет не менее чем у четырех региональных лидеров, включая мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщает РБК.

Президент Владимир Путин в ближайшее время проведет серию встреч с губернаторами, у которых в этом году истекают полномочия и которые получат поддержку Кремля при выдвижении на новый срок. В преддверии выборов они будут назначены временно исполняющими обязанности, с тем чтобы осенью принять участие в выборной кампании. Как рассказали собеседники, близкие к администрации президента, в их число входят мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В минувшую субботу Сергей Собянин заявил о своем намерении баллотироваться на новый срок, пояснив, что начатые его администрацией проекты "настолько масштабны, настолько огромны и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали. Я чувствую огромную ответственность за то, что москвичи поверили в эти проекты, поддержали их, и мы вместе работаем над ними", — сказал мэр.

Окончательно согласовано также выдвижение главы Подмосковья Андрея Воробьева. Источник, близкий к Кремлю, сообщил, что мусорный скандал негативно сказался на рейтинге Воробьева, но ситуацию можно исправить во время предвыборной кампании, в том числе с помощью федерального центра. По словам экспертов, конфликты с местными элитами и низкое качество работы образовательных учреждений в регионе также снижают вероятность его переизбрания. "Но у него есть сильные покровители — к примеру, министр обороны Сергей Шойгу. Поэтому, возможно, ему дадут еще один шанс", — заключил эксперт.

Сами же жители Подмосковья активно выступают против губернатора: участники митинга протеста против мусоросжигательного завода, который прошел 22 апреля, заявили, что Воробьев превратил Подмосковье в самый протестный регион России и одну большую свалку, а теперь хочет "добить экологию" строительством мусоросжигательных заводов по самым отсталым технологиям. А москвичей раздражает навязчивая реклама столичного мэра: не увидеть портрет градоначальника по пути на работу жителю столицы практически невозможно.

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