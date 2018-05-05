Федеральный центр поддержит Собянина и Воробьева при выдвижении на новый срок

27 мая 2018 г. Предвыборная гонка едва началась, а москвичи уже устали от вездесущих портретов Собянина

Градоначальник смотрит на горожан с экранов мониторов, с плакатов на улицах, из каждого буклета в МФЦ, с установленных в метро телевизоров. Портрет Собянина появился и на сайте "Наш город", а сам ресурс с недавнего времени стал эгоцентрично именоваться "порталом мэра".