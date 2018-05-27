Собянин объяснил грядущее участие в выборах страхом, что другой мэр превратит его начинания в долгострой

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил на своем персональном сайте
решение участвовать в выборах главы города и пообещал сделать "все для процветания Москвы и москвичей" в случае своего переизбрания.
"Не всегда то, что ты делаешь, встречает понимание. Прошу извинить, если я кого-то из вас не услышал или обидел. Все что я делал - делал не из личных интересов, а из желания добра для москвичей", - написал мэр в начале своего поста. Он отметил, что в Москве "достаточно энергичных и талантливых людей", желающих занять пост градоначальника. Однако усомнился, что его возможному преемнику это будет под силу.
"Высока вероятность того, что у твоего сменщика появятся иные приоритеты. Чтобы разобраться в огромном хозяйстве ему - так же, как в свое время и мне, - понадобится немало времени", - объяснил Собянин. - В результате многие начинания превратятся в "долгострой" или даже пойдут вспять. Все усилия и жертвы могут оказаться напрасными".
Он назвал такой сценарий пессимистическим, но "очень вероятным". "Я очень боюсь этого и чувствую огромную ответственность за то, что происходит, и за то, что будет происходить в ближайшие годы", - добавил Собянин. Мэр отметил, что, "как недописанная картина, не доделанная до конца работа не приносит удовлетворения ни тому, кто ее делает, ни тому, для кого она делается".
О решении баллотироваться на пост московского мэра Сергей Собянин объявил
26 мая. "Мы развернули программы, огромные проекты. Они настолько масштабны, настолько огромны и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали", — говорил он. Среди этих проектов он назвал недостроенные станции метрополитена и школы, которые он рассчитывает сделать "лучшими в мире".
В руководстве страны также готовы поддержать Собянина
, которого в преддверии выборов назначат временно исполняющим обязанности мэра, а осенью дадут возможность принять участие в выборах. Между тем москвичи жалуются на навязчивую рекламу
столичного мэра: не увидеть портрет градоначальника по пути на работу жителю столицы практически невозможно.
Социальная сеть "Одноклассники" с недавнего времени стала предлагать бонусы и игровые монеты в обмен на просмотр рекламных роликов, славящих градоначальника. В МФЦ работники называют себя "командой мэра", а портал "Наш город" назван "порталом мэра Москвы Сергея Собянина".