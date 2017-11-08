

Режим ЧС могут ввести в Серпуховском районе Подмосковья из-за горящего мусорного полигона Рубрики: Экология

Ока Инфо / YouTube



Полигон "Съяново-1" закрылся в конце 2016 года из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства. Компания-оператор ООО "Первая Гильдия" находится в предбанкротном состоянии. Она оставила свалку бесхозной, не разработав проект его эксплуатации и рекультивации. В отсутствие контроля на полигоне неоднократно горел мусор. Крупнейший пожар произошел в феврале 2017 года, его тушили почти месяц.



28 мая противопожарная и аварийно-спасательная службы обследовали полигон после обращений местных жителей и зафиксировали многочисленные очаги возгорания и задымление всего южного склона свалки, сообщается на







Согласно законодательству, тушить пожар на теле полигона должна специализированная организация, которая заключает договор с собственником земли. Однако никаких договоров между администрацией района и фирмой-подрядчиком не заключено, говорится на сайте администрации. Министр экологии Подмосковья Александр Коган отметил, что полигон находится на муниципальной земле Серпуховского района. В ближайшее время будет определено, кто займется противопожарными мероприятиями и завозом грунтов, передает



В ноябре прошлого года сообщалось, что подмосковные власти выделят



Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Серпуховского района намерена запросить у подмосковной комиссии по ЧС отчет о расходовании выделенных средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзору поручено организовать мониторинг факторов окружающей среды в окрестностях полигона.



В отношении оператора ООО "Первая Гильдия" ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". В ходе следственных действий были выявлены грубейшие нарушения правил обращения с отходами и эксплуатации полигона.



В частности, на "Съяново" произошел разлив фильтрата на площади более 100 тысяч квадратных метров, причиненный ущерб составил более 65 миллионов рублей. Кроме того, по вине бывшего руководства ООО "Первая гильдия" фильтрат загрязнил земли лесного фонда общей площадью свыше 11 гектаров. Нарушителям грозит крупный штраф, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Серпуховского района Подмосковья готова ходатайствовать перед областными властями о введении в районе режима ЧС регионального уровня из-за очередного возгорания закрытого мусорного полигона "Съяново-1". Об этом сообщается на сайте администрации Серпуховского района.Полигон "Съяново-1" закрылся в конце 2016 года из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства. Компания-оператор ООО "Первая Гильдия" находится в предбанкротном состоянии. Она оставила свалку бесхозной, не разработав проект его эксплуатации и рекультивации. В отсутствие контроля на полигоне неоднократно горел мусор. Крупнейший пожар произошел в феврале 2017 года, его тушили почти месяц.28 мая противопожарная и аварийно-спасательная службы обследовали полигон после обращений местных жителей и зафиксировали многочисленные очаги возгорания и задымление всего южного склона свалки, сообщается на сайте администрации Серпухова.Согласно законодательству, тушить пожар на теле полигона должна специализированная организация, которая заключает договор с собственником земли. Однако никаких договоров между администрацией района и фирмой-подрядчиком не заключено, говорится на сайте администрации. Министр экологии Подмосковья Александр Коган отметил, что полигон находится на муниципальной земле Серпуховского района. В ближайшее время будет определено, кто займется противопожарными мероприятиями и завозом грунтов, передает "Интерфакс" В ноябре прошлого года сообщалось, что подмосковные власти выделят 30 миллионов рублей из регионального бюджета на ликвидацию тления на ТБО "Съяново-1". По словам Когана, средства на рекультивацию свалки заложены в бюджете, ее включили в государственную федеральную программу по ликвидации накопленного ущерба на 2019 год. Однако процесс нельзя запустить без проекта рекультивации, который должен был делать собственник земли или оператор, поэтому полигон остается брошенным.Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Серпуховского района намерена запросить у подмосковной комиссии по ЧС отчет о расходовании выделенных средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзору поручено организовать мониторинг факторов окружающей среды в окрестностях полигона.В отношении оператора ООО "Первая Гильдия" ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". В ходе следственных действий были выявлены грубейшие нарушения правил обращения с отходами и эксплуатации полигона.В частности, на "Съяново" произошел разлив фильтрата на площади более 100 тысяч квадратных метров, причиненный ущерб составил более 65 миллионов рублей. Кроме того, по вине бывшего руководства ООО "Первая гильдия" фильтрат загрязнил земли лесного фонда общей площадью свыше 11 гектаров. Нарушителям грозит крупный штраф, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 8 ноября 2017 г. На тлеющий под Серпуховом мусорный полигон потратят 30 миллионов рублей

Полигон "Съяново" был закрыт в октябре в связи с нарушениями природоохранного законодательства. С тех пор там периодически происходят возгорания. 30 миллионов пойдут на ликвидацию очагов.



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