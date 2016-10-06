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Охранники избили тележкой и ограбили клиента магазина "Пятерочка" на Новом Арбате: ВИДЕО
28 мая 2018 г. | Время публикации 17:24
Рубрики: Происшествия  
 
77.мвд.рф
В Сети появилась видеозапись конфликта, во время которого сотрудники сетевого супермаркета на улице Новый Арбат в Москве напали на мужчину, избив его тележкой. Ролик с записью инцидента опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как один из сотрудников хватает мужчину за ворот куртки и толкает его на пол. Он избивает жертву ногами и руками, затем хватает магазинную тележку и с размаху бросает на пострадавшего. После этого мужчину оттаскивают в угол, поднимают на ноги и обыскивают, продолжая наносить побои.

Ранее в дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летнего мужчины, который сообщил, что в служебном помещении одного из сетевых супермаркетов на него напали сотрудники магазина. По его словам, злоумышленники избили его, используя тележку и предмет, похожий на электрошокер, а затем похитили деньги.

"Охранники продуктового на Новом Арбате заподозрили покупателя в намеренной порче товара. Они отвели парня в подсобку, избили его и отняли деньги. Крутые учителя уже сидят в СИЗО", - комментирует инцидент Telegram-канал Mash.



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