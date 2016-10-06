Охранники избили тележкой и ограбили клиента магазина "Пятерочка" на Новом Арбате: ВИДЕО

20 марта 2017 г. Охранники магазина "Дикси" избили покупателя в центре Москвы

Между гражданином и охранниками магазина "Дикси" в Новодевичьем проезде произошёл конфликт, в отдел полиции доставлены два человека. Подробности не сообщаются, по факту инцидента проводится проверка.