Москва будет ежегодно выделять три миллиарда рублей на рекультивацию подмосковных свалок

9 апреля 2018 г. В соцсетях активизировались платные боты, пропагандирующие строительство мусоросжигательных заводов

В соцсетях размещаются одинаковые посты, авторы которых обвиняют "Гринпис" в подготовке "цветной революции" и заявляют об экологичности сжигания мусора. Это происходит накануне акции протеста, намеченной на 14 апреля.