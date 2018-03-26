Москва будет ежегодно выделять три миллиарда рублей на рекультивацию подмосковных свалок

Власти Москвы будут ежегодно предоставлять порядка трех миллиардов рублей Московской области на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит РБК
.
"Считаю, что из Москвы объем отходов, который вывозится в другие регионы, должен уменьшаться. Должен быть раздельный сбор мусора, эффективная сортировка и, конечно, рекультивация тех свалок, которые находятся в Московской области", - заявил Собянин. По его словам, договор, направленный на реализацию этих мер, уже подписан с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Он отметил, что проблема утилизации мусора в столичном регионе копилась годами, поэтому ее надо решать "очень серьезными и иногда, может, даже радикальными мерами". "Я считаю, в течение одного-максимум двух лет совместными усилиями мы приведем сегодняшнюю близкую к катастрофе экологическую ситуацию в нормальное русло", — добавил мэр Москвы, отметив, что проблема подмосковных свалок и полигонов является и проблемой Москвы, "потому что в большей степени транспортируется московский мусор".
Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что для решения проблем московских свалок потребуются десятилетия
. Эксперты утверждают, что для решения проблемы необходимо строительство современных высокотехнологичных мусороперерабатывающих заводов. Столице необходимо минимум 5-7 таких предприятий, каждое из которых обойдется в 25-30 миллионов евро. Пока же власти предлагают создавать полигоны для мусора в том числе в соседних регионах страны
, однако руководство и жители этих областей протестуют. Губернатор Твери объяснил отказ принимать мусор экологической безопасностью, а жители Владимирской области опасаются замусоривания.
Между тем, как рассказал координатор токсической программы "Гринпис" Алексей Киселев, два года назад активисты направили мэру столицы Сергею Собянину и главе подмосковного правительства Андрею Воробьеву доклад "Мусорное кольцо Москвы", в котором рекомендовали перейти к полноценной системе раздельного сбора мусора
, глубокой переработке и сокращению образования отходов. "В Московском регионе мы видим только эксперименты в этом направлении. Между тем, за последние годы Великобритания успела увеличить долю перерабатываемых отходов с 7% до 45%, а Сан-Франциско — с 40% до 80%. Для сравнения, в Москве перерабатывается 5-10% мусора", - заявил Киселев. Строительство же мусоросжигательных заводов, на котором настаивают власти, приведет к образованию токсичной золы и выбросов от сожженного мусора, что намного опаснее запаха со свалок.