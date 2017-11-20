Из-за жеребьевки ЧМ-2018 в центре Москвы ограничат движение Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



"С 30 ноября по 1 декабря от Центрального выставочного зала "Манеж" до дома 11, корпус 11 по улице Моховая будет ограничено движение для автотранспорта. ЦОДД приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты", - отметили в ведомстве. Кроме того, 30 ноября с 13:00 до 20:00 и 1 декабря с 15:00 до 21:00 будет отменена остановка общественного транспорта "Метро "Библиотека имени Ленина".



Напомним, в начале ноября из-за проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины на стадионе "Лужники" власти опробовали на жителях Хамовников новые правила въезда в район. Так, в день мероприятия горожанам можно было подъехать к домам рядом со стадионом только при наличии штампа в паспорте о местной регистрации или специального пропуска. Большинство других прилегающих улиц же были сделаны полностью пешеходными.



Москвичи восприняли это скептически, опасаясь эвакуации авто с близлежащих улиц. "Вот они радуются: Лужники! Первый матч на обновлённой арене!!! А у меня сердце сжимается, как представлю, что в нашем дворе в субботу будет", - возмущалась одна из жительниц района. Между тем в управе заявили, что эти перекрытия - только репетиция ограничений в рамках будущего чемпионата мира по футболу. В дни матчей гражданам без местной регистрации проезд в район также Движение автомобильного транспорта на участке улицы Моховая в центре столицы будет ограничено с 30 ноября по 1 декабря в связи с проведением жеребьевки финальной части чемпионата мира по футболу, который Россия будет принимать следующим летом, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД)."С 30 ноября по 1 декабря от Центрального выставочного зала "Манеж" до дома 11, корпус 11 по улице Моховая будет ограничено движение для автотранспорта. ЦОДД приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты", - отметили в ведомстве. Кроме того, 30 ноября с 13:00 до 20:00 и 1 декабря с 15:00 до 21:00 будет отменена остановка общественного транспорта "Метро "Библиотека имени Ленина".Напомним, в начале ноября из-за проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины на стадионе "Лужники" власти опробовали на жителях Хамовников новые правила въезда в район. Так, в день мероприятия горожанам можно было подъехать к домам рядом со стадионом только при наличии штампа в паспорте о местной регистрации или специального пропуска. Большинство других прилегающих улиц же были сделаны полностью пешеходными.Москвичи восприняли это скептически, опасаясь эвакуации авто с близлежащих улиц. "Вот они радуются: Лужники! Первый матч на обновлённой арене!!! А у меня сердце сжимается, как представлю, что в нашем дворе в субботу будет", - возмущалась одна из жительниц района. Между тем в управе заявили, что эти перекрытия - только репетиция ограничений в рамках будущего чемпионата мира по футболу. В дни матчей гражданам без местной регистрации проезд в район также будет запрещен



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 ноября 2017 г. В Хамовниках введут пропускной режим из-за футбольного матча в субботу

11 ноября, в день матча Россия-Аргентина, подъехать к домам рядом со стадионом "Лужники" можно будет только при наличии штампа о регистрации в паспорте или спецпропуска. Такие же ограничения будут действовать на ЧМ-2018.

