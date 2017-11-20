СК начал проверку после гибели пациентки в столичной частной клинике Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По ее словам, инцидент произошел 25 ноября. 38-летняя женщина после медицинской процедуры почувствовала себя плохо и скончалась на месте. При этом в ведомстве не уточнили, о какой конкретно клинике идет речь.



По факту произошедшего между тем уже заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). "В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления", - отметила Иванова. Столичное управление Следственного комитета РФ начало проверку в связи с гибелью женщины в одной из частных клиник Москвы после прохождения медицинской процедуры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя СК Юлию Иванову.По ее словам, инцидент произошел 25 ноября. 38-летняя женщина после медицинской процедуры почувствовала себя плохо и скончалась на месте. При этом в ведомстве не уточнили, о какой конкретно клинике идет речь.По факту произошедшего между тем уже заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). "В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления", - отметила Иванова.



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