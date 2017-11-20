NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
ноября
pda
Поиск
Архив

На участке Северо-западной хорды в Кунцево сделали опасный для жизни пешеходный переход
28 ноября 2017 г. | Время публикации 11:50 | Последние изменения 14:30
Рубрики: Автотранспорт  
 
Александр Голубчиков / YouTube
Опасная для пешеходов и автомобилистов ситуация сложилась на улице Боженко в Кунцево, ставшей частью Северо-западной хорды. На время строительства надземного пешеходного перехода в районе дома 14 установили светофор, чтобы пешеходы могли переходить восьмиполосную магистраль по верху. При этом разметки-"зебры" там нет, знак перехода установлен только на нечетной стороне улицы, а ГОСТ вообще запрещает делать наземные переходы на таких крупных трассах.

В результате люди переходят дорогу фактически на свой страх и риск: водители в большинстве случаев не замечают запрещающего сигнала светофора, особенно если впереди остановился крупный транспорт - автобус или грузовик. Активисты в течение трех часов снимали движение на опасном участке и выяснили, что в восьми случаях из десяти автомобили проезжают на красный.

"После открытия новой эстакады этот переход будет представлять реальную опасность для жизни, потому как к сроку открытия эстакады надземный переход в районе дома 8 по улице Боженко построить еще не успеют", - комментирует автор видео. Запись продублирована в сообществе "Автомобилисты Москвы", на момент написания заметки видео посмотрели 4,5 тысячи раз.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Жители Новой Москвы заблокировали дорогу после гибели девочки под колесами автомобиля
27 ноября 2017 г.
Жители Новой Москвы заблокировали дорогу после гибели девочки под колесами автомобиля
Горожане потребовали, чтобы на нерегулируемом переходе был поставлен светофор, а на участке дороги ввели ограничение скорости в 40 километров в час. По факту гибели ребенка между тем заведено уголовное дело.
31 августа 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.11.2017   21:53
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 28 ноября 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>