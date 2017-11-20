На участке Северо-западной хорды в Кунцево сделали опасный для жизни пешеходный переход

Опасная для пешеходов и автомобилистов ситуация сложилась на улице Боженко в Кунцево, ставшей частью Северо-западной хорды. На время строительства надземного пешеходного перехода в районе дома 14 установили светофор, чтобы пешеходы могли переходить восьмиполосную магистраль по верху. При этом разметки-"зебры" там нет, знак перехода установлен только на нечетной стороне улицы, а ГОСТ вообще запрещает делать наземные переходы на таких крупных трассах.
В результате люди переходят дорогу фактически на свой страх и риск: водители в большинстве случаев не замечают запрещающего сигнала светофора, особенно если впереди остановился крупный транспорт - автобус или грузовик. Активисты в течение трех часов снимали движение на опасном участке и выяснили, что в восьми случаях из десяти автомобили проезжают на красный.
"После открытия новой эстакады этот переход будет представлять реальную опасность для жизни, потому как к сроку открытия эстакады надземный переход в районе дома 8 по улице Боженко построить еще не успеют", - комментирует автор видео. Запись продублирована в сообществе "Автомобилисты Москвы", на момент написания заметки видео посмотрели 4,5 тысячи раз.
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