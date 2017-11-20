На участке Северо-западной хорды в Кунцево сделали опасный для жизни пешеходный переход

27 ноября 2017 г. Жители Новой Москвы заблокировали дорогу после гибели девочки под колесами автомобиля

Горожане потребовали, чтобы на нерегулируемом переходе был поставлен светофор, а на участке дороги ввели ограничение скорости в 40 километров в час. По факту гибели ребенка между тем заведено уголовное дело.