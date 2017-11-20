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Москвичка погибла от отравления неизвестным ядом, поев заказанные в интернете роллы
28 ноября 2017 г. | Время публикации 10:16 | Последние изменения 13:58
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Столичные следователи выясняют обстоятельства гибели девушки, поужинавшей заказанными в интернете роллами, сообщается на сайте Главного управления СК по Москве. 23 ноября 25-летнюю москвичку госпитализировали с отравлением неизвестным ядом, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Несмотря на усилия врачей, у девушки развился сепсис и полиорганная недостаточность, на следующий день она скончалась. В ходе проверки выяснилось, что незадолго до госпитализации москвичка и ее знакомый поужинали роллами, заказанными через интернет. По данным СМИ, молодые люди также выпили бутылку вина. Знакомый девушки не отравился.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека". В рамках дела назначена судмедэкспертиза.
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